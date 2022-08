Szándéknyilatkozatot írt alá szerdán a We Love Budapest Kft. adás-vételéről a jelenlegi tulajdonos Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és az Indamedia Network Zrt.

A megállapodás értelmében az Indamedia-csoport 100 százalékos tulajdonrészt vásárol a turisztikai lapkiadó cégben.

Az akvizícióval az Indamediához tartoznak majd a jövőben a welovebudapest.com és a welovebalaton.hu domainek alatt elérhető internetes sajtótermékek kiadói és szerzői jogai is.

A We Love Budapest megvásárlásával fontos tartalmi egységgel bővül cégcsoportunk. Az Index, illetve az Indamedia egyéb kiadványai is hagyományosan erősek a budapesti, urbánus tartalmak előállításában, ezt a vonalat fejlesztjük tovább a We Love érkezésével. A felvásárlással az a célunk, hogy Budapest és Magyarország még több értékét tudjuk megmutatni olvasóinknak, ezzel is növelve az Indamedia üzleti potenciálját – mondta a szándéknyilatkozat aláírása kapcsán Ziegler Gábor, az Indamedia Network Zrt. vezérigazgatója.

(A Napi.hu tulajdonosa az Indamedia-csoport.)