Veszélyes együttállás jelent meg a világgazdaságban, Magyarország is veszíthet

Az amerikai infláció csaknem négy évtizedes csúcson van, Japánban is beindult a drágulás, és az emelkedő energiaköltségek szorongatják az európai háztartásokat - ezek most a Bloomberg szerint a legnagyobb problémák a világgazdaságban. Németország recesszióba eshet, ami a magyar gazdaságra is kihathat, miközben Franciaország előbb állt talpra, mint várták.