A elmúlt egy év során számos szempontból megváltoztak a magyarok ruházati és divatcikk vásárlási szokásai, a gyors piaci változások a márkákat és a kiskereskedőket egyaránt érintették. A koronavírus járvánnyal járó üzletbezárások az online vásárlásra való igény megugrását idézte elő, valamint a fogyasztók új szegmensét is létrehozta.

A vezető divat-webáruházak kínálatát egy platformon összekötő www.glami.hu divatkereső platform felmérése szerint az elmúlt egy évben a magyar fogyasztók több mint fele gyakrabban rendelt ruházati cikkeket az interneten, valamint sokan most először próbálták ki az online vásárlás lehetőségét. A megkérdezettek által adott válaszok szerint az ebben az időszakban kialakult új vásárlási minták várhatóan a jövőben is megmaradnak: a válaszadók 50 százaléka mondta, hogy a nyári időszakban továbbra is fog online vásárolni, elsősorban mert új üzleteket, márkákat fedezett fel, valamint lehetősége volt megismerni az online vásárlás összes további előnyét.

A legfontosabb szempontok, ami miatt a magyarok szeretnek online vásárolni, hogy sokszor kedvezőbb árakat találhatnak a webáruházakban, mint a hagyományos üzletekben (41 százalék), fontos előny az ingyenes házhozszállítással járó kényelem is (34 százalék), illetve a lehetőség, hogy leértékelve vásároljanak kedvenc márkáik közül (30 százalék).

Ennek megfelelően felmérés szerint a következő időszakban az online értékesítést ösztönző tényezők közé tartozik a fogyasztói igényeknek megfelelő jobb online ár-minőség arány, a jelentős leértékekések, az ingyenes szállítás, valamint az utánvéttel történő fizetés lehetősége.

A kutatás arra is rákérdez, hogy a járványidőszak alatt mennyit költöttek divatcikkekre. A megkérdezettek 83 százaléka próbált valamilyen formában spórolni a ruházati termékek vásárlása során, ezen belül 45 százalék igyekezett valamivel kevesebbet, 38 százalék pedig sokkal kevesebbet költeni ruházati termékekre.

Jön a mesterséges intelligencia A felmérésből az is kiderül, hogy az online vásárlás során a legnagyobb kihívást a nadrágok és cipők, valamint az ingek, blúzok megfelelő méretének eltalálása okozta, amit tovább nehezített, hogy a korlátozások ideje alatt a válaszadók 35 százalékának változott a mérete. Atonín Hoskovec, a www.glami.hu Mesterséges Intelligencia osztályvezetője szerint ezeket az akadályokat a mesterséges intelligencia (MI) fejlődése fogja lebontani, mivel a technológia képes rá, hogy a korábbi megrendelések, vagy a visszaküldött áruk adatai alapján segítse a fogyasztókat a megfelelő stílus, márka, vagy méret kiválasztásában.

A válaszadók 61 százaléka azt a taktikát választotta, hogy kivárja, amíg a kiszemelt darabot leértékelik, 31 százalék csak a megfizethetőbb márkák közül válogatott, és 29 százalék döntött úgy, hogy ritkábban, kevesebb terméket vásárol. A minőségből a többség nem szívesen engedett, 68 százalék ugyanabból a minőségi szegmensből vásárolt termékeket, 19 százalék inkább jobb minőségű, tartósabb termékekbe próbált befektetni, és 13 százalék döntött úgy, hogy rosszabb minőségű, olcsóbb termékeket vásárol.

A költések tekintetében a megkérdezettek 39 százaléka havonta 15-35 ezer forint közötti összeget tervez divatcikkekre szánni a nyári időszakban, ennél magasabb összeget összesen 12 százalék, 15 ezernél kevesebbet pedig 30 százalék tervez ruházkodásra fordítani. Mindazonáltal 16 százalék azoknak a bizonytalanoknak az aránya, akik nem tudják előre megmondani, hogy pontosan milyen összeget szánnak divatcikkek vásárlására a nyári hónapok során.