Több mint 24 milliárd forint jutott eddig az ágazat egyik legnagyobb forrását jelentő borászati gépek és technológiai berendezések beszerzésére fókuszáló támogatásokra. A fejlesztések 2024-ig a borágazat Nemzeti támogatási programjából, majd 2024-től Magyarország stratégiai tervében betervezett jelentős forrásokból folytatódhatnak tovább, a megszokott módon - olvasható az AM közleményében

A borászati ágazatot segítő új intézkedéscsomag született - jelentette be Nagy István miniszter. Mostantól a hegyközségek is lehetőséget kapnak arra, hogy maguk is termelői integrációs szervezetként működjenek és így tagjaik közös szőlő- vagy borértékesítésében közreműködjenek. A gyakorlatban nagy könnyebbséget jelenthet, hogy nem kell új szervezetet létrehozniuk erre a célra. A közös értékesítés jelenti a magasabb átvételi árak és a jobb szerződési feltételek elérésének egyik legfontosabb alapját, minden nagy európai szőlőtermelő országban ezt az elvet követve működik az ágazat - sorolta a tárcavezető.

Döntés született arról is, hogy a szőlőültetvények megújításához és a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez kapcsolódó uniós támogatások esetében megnövelik a támogatási intenzitást.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2021 novemberében beadott és elfogadott szőlő szerkezetátalakítási egyéni tervek, valamint a 2022 január-februárban benyújtott támogatási kérelemmel rendelkező borászati beruházási projektek esetében a szőlőtermelők és borászok a tervezettnél több támogatást kapnak céljaik megvalósításához. A támogatási intenzitás növelése automatikusan történik, a pályázóknak ezt nem kell külön kérniük. A lépés növeli ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósítási esélyét a mostani háborús gazdasági környezetben - hívta fel a figyelmet Nagy István a közlemény szerint.