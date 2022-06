A világjárvány miatt az elmúlt két esztendőben óriási növekedés jellemezte a csomagszállító cégek forgalmát. Mind az üzleti szereplők, mind pedig a lakosság részéről szinte egész évre állandósult a szolgáltatás iránt megnövekedett kereslet. A fokozódó verseny, valamint a minél hatékonyabb és megbízhatóbb működés érdekében egyre nagyobb jelentősége lett a folyamatok digitalizációjának.

A logisztika, ezen belül kiemelten a csomagszállítás is azon tevékenységi körök közé tartozik, amelyek esetében kiemelt szerep jut a legmodernebb informatikai és telekommunikációs megoldásoknak. Fontos a gyorsaság, az egyes tevékenységek hatékony koordinációja, valamint az ügyfelek részéről minél kényelmesebben és egyszerűbben nyomon követhető folyamat. Az ezekhez szükséges informatikai szolgáltatások egy részét már korábban is az Invitech biztosította a DPD részére, legyen szó hálózati, adatközponti és felhőszolgáltatásokról, azaz például IPVPN-hálózatról, menedzselt tűzfalszolgáltatásról, virtuális szerver infrastruktúráról vagy éppen a csomagszállító cég IT HelpDeskjének teljes kiszervezéséről. Mostanra pedig már az összes szolgáltatási területre érvényes, hogy az Invitech mindent egy kézből nyújt ügyfelének.

Ugyanakkor az egyre fontosabbá váló IT-biztonság is kiemelt szereppel bír ebben az iparágban. A DPD ezért döntött úgy, hogy az eddigiekhez képest is még inkább megerősíti ennek a területnek a védelmét, és az Invitech segítségével a futárok mobileszközeinek menedzsmentje (mobile device management), jogosultságkezelése, a cég hálózati kapcsolatait és ezáltal szolgáltatásbiztonságát érintő DDoS-védelem, valamint a különböző titkosítások, végpontvédelmi megoldások kiemelt szerepet kaptak a kibővített együttműködésben. Mindemellett már a saját dolgozók számára rendelkezésre álló Helpdesk-szolgáltatást is az Invitech kollégái látják el az ügyfél telephelyein.

„Az Invitech nagy tapasztalatra tett szert a logisztikai iparág képviselőinek kiszolgálásában. Több világcéggel is dolgozunk, és büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 15 éves együttműködésünk alatt a DPD az egyik legnagyobb ügyfelünkké vált a nagyvállalati szektorban. Amikor adatközpontjainkat bővítjük, felhőszolgáltatásainkat fejlesztjük, pont azért tesszük, mert a digitalizáció és az infokommunikáció egyre nagyobb szerepet tölt be a hazai vállalkozások, valamint a Magyarországon működő multinacionális vállalatok életében is.” – nyilatkozta Marton László, az Invitech vállalati értékesítési vezérigazgató-helyettese.

„Mi a DPD-nél nap mint nap azon dolgozunk, hogy egyedülálló megoldásokkal emeljük ügyfélélményünket és prémium minőségű szolgáltatást biztosítsunk. Ehhez innovatív fejlődésre van szükségünk minden területen és keresnünk kell az ügyfeleink számára legegyszerűbb és legjobb folyamatokat. Az Invitechnek köszönhetően minden adatot, amivel dolgozunk, megfelelő módon és minőségben tudunk kezelni, és ami még fontosabb, hogy azok a lehető legnagyobb biztonságban vannak.” – fogalmazott az új, három évre szóló megállapodás kapcsán Czifrik Szabolcs, a DPD Hungary Kft. ügyvezetője.