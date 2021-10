A korlátozások feloldását követően, idén áprilistól 70 százalékkal nőtt a feladott álláshirdetések száma 2020-hoz képest, ez részben azt jelzi, hogy erős munkaerőhiány alakult ki a piacon, részben pedig azt, hogy nőtt a dolgozók munkakeresési kedve - közölte a Profession.hu hétfőn az MTI-vel.

Az állásportál HR-körkép 2021 című friss, reprezentatív kutatásából kiderült, hogy az IT szektorban például a 2019 előtti időszakhoz képest is többet kell küzdeniük a cégeknek és a toborzást végző szakembereknek egy megfelelő jelöltért. Általánosságban elmondható, hogy a sok nyitott pozíció miatt az álláskeresőknek több lehetőségük nyílt válogatni az ajánlatok között, emellett a munkahelyekkel összefüggő preferenciáik is megváltoztak: a home office lehetősége a váltás egyik legfontosabb motivációs tényezőjévé vált.

Kapcsolódó Tanárok és informatikusok lettek az állás nélkül maradt idegenvezetők

Kiemelték, ebben a helyzetben a megfelelő munkavállalók megszerzése és megtartása kulcsfontosságú, egyúttal fokozott kockázatot jelent a cégek számára a dolgozók elveszítése. Korábban a bizonytalan helyzet miatt az emberek kevésbé mertek munkahelyet váltani, az álláshirdetések számának növekedésével viszont a munkakeresési kedv is jelentősen nőtt.

A jelen körülmények között a vállalatoknak nehezebb elérniük, megszólítaniuk a számukra megfelelő álláskeresőket, ezt pedig a toborzásra fordított kiadások emelkedése is jól mutatja. A megkérdezett vállalatok 29 százaléka válaszolta azt, hogy több pénzt fordít toborzásra, és mindössze 7 százalékuk költ erre kevesebbet, mint tavaly. Ugyanakkor 2020-ban a munkaadóknak csak 13 százaléka növelte a folyamatra fordított kiadásait, 14 százalékuk viszont csökkentette azokat.