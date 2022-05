Egy bohózat volt – így jellemezte egy borász a 24.hu-nak az Ital Magyarország Kft. múlt pénteki budapesti csődegyezségi tárgyalását.

Az eseményre azt követően került sor, hogy az italforgalmazó cég becsődölt és milliókkal tartozik a legjelentősebb hazai borászatoknak. A Lurdy Házba szervezett találkozón megjelent a hitelezők – szavazati arány alapján számított – 84 százaléka és az Ital Magyarország Kft. tulajdonosa, Bognár Gábor Andor is.

Az ajánlat lényege: az italforgalmazó a tartozás 12 százalékát hajlandó kifizetni, két részletben. A hitelezők végül nem fogadták el a cég javaslatát, 61:39 arányban. Az IMO átdolgozza a csődegyezségi ajánlatát és újabb egyeztetésre hívja a hitelezőket.

A hírportálhoz eljutott csődegyezségi javaslat szerint az IMO két legjelentősebb tartozása két családi céggel szemben áll fenn. Közel 320 millió forinttal tartoznak a Parador Sörmester Kft.-nek, és 274 millióval a Bognár-Vin Kft.-nek. A szintén Bognárékhoz tartozó Ági Szörp Kft.-nek papíron 75 millióval tartoznak. A családi cégek oda-vissza tartoznak egymásnak: az IMO-nak 250 millió forintos követelése van, de ez szinte kizárólag a családi cégek tartozásából áll össze.

A magyarországi borászok színe-java azt kéri Palkovics Lászlótól, mint az iparügyekért és a kereskedelemért is felelős minisztertől, hogy kezdeményezze az Ital Magyarország Kft. stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítését. A portál egyik forrása szerint „a kormánydöntés erről már meg is született, csak nincs, aki aláírja, miután a kormányátalakítás miatt minisztériumi stop van”. Friss hír, hogy a sörfőzdék is segítséget kérnének az államtól.