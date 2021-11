A társadalmi egyeztetésre bocsátott felhívás célja a termelő és a szolgáltató ágazatokban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységének növelése, technológiai és szervezeti megújulásának támogatása a legkevésbé fejlett régiókban - áll a közleményben az MTI szerint.

A Technológiaváltó támogatási program első körében 1700-nál is több vállalkozás kapott több mint 210 milliárd forint támogatást a GINOP Plusz keretében. Az új időszak operatív programjainak elfogadásáról jelenleg is zajlanak az egyeztetések a Bizottsággal, azonban a magyar gazdaság helyzete, az erős és stabil költségvetés lehetővé teszi az új pályázatok előfinanszírozását hazai forrásból, ezáltal is támogatva a vállalkozások beruházási szándékait és a gazdaság gyors újraindítását.

A program keretében most megjelent felhívás tervezete szerint a vállalkozásonként 10 és 150,5 millió forint közötti támogatás formája feltételesen vissza nem térítendő. A támogatás intenzitása maximum 70 százalék, azaz minden 100 forint értékű beruházásból maximum 70 forintot vállal át az állam.

A kedvezményezettek azok a legalább 3 főt foglalkoztató mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel. Olyan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek pályázhatnak, amelyek nem tartoznak a kata hatálya alá.

A pályázat keretében támogatásra kerülő fejlesztéseknek a négy legkevésbé fejlett régió területén (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régióban), vagy az azon kívül elhelyezkedő, Szabad Vállalkozási Zónának minősülő településeken kell megvalósulnia. A pályázat keretében támogatható tevékenység a technológiafejlesztés - beleértve az infokommunikációs technológia fejlesztését és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét -, továbbá az infrastrukturális és ingatlan beruházás, a tanácsadási és képzési szolgáltatások igénybevétele, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása - tették hozzá.

A pályázatok 2022. január 17-től nyújthatók be. További információk és a pályázati felhívás tervezete a palyazat.gov.hu oldalon érhető el. Emellett az érdeklődők a megújult vállalkozói információs portálon (www.vali.hu) személyre szabottan tájékozódhatnak a részletekről - áll a közleményben.