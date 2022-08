Közzétette jogelődje szerződései listáját a Technológiai és Ipari Minisztérium, amelyek még 2022 első negyedévében kötettek. Ahogy az ITM-et, úgy a TIM-et is Palkovics László vezeti, de a tárca jogköreit alaposan megváltoztatták: több terület el is került a tárcától, így néhány szerződött partner is új minisztériumhoz kerülhetett.

Viszont a most közzé adott szerződéslistából látszik, hogy a nemrég nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztossá előlépett Rókusfalvy Pál kommunikációs cége még a kinevezése előtt több szerződést is kötött a Palkovics-féle minisztériummal. Mint a Telex írja, a Roxer Kommunikációs Kft. egyrészről bruttó 1,02 milliárd forintért átfogó kommunikációs kampányt tervezésre és megvalósításra, valamint rendezvényszervezési feladatokra szerződött a tárcával. Továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz és az EURES Magyarország hálózathoz kapcsolódó komplex kommunikációs feladatok ellátását is ők végezhetik bruttó 782 milliós keretösszegért.

A Fidesz kutatóintézetéből elemzőközponttá előlépett Századvég szervezetei is szerződtek az ITM-mel: a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány és a Század Konjunktúrakutató Zrt. „kiegészítő kormányzati szakpolitikai tanácsadásra” szerződött a minisztériummal bruttó 2,16 milliárdos keretösszegre.

A Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó Indotek Grouphoz kapcsolódó Pacific Kft. tavaly szerződött le a tárcával, hogy a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vonatkozó üzleti jelentést elkészítsék bruttó 47 millió forintért. A portál szerint a Tiborcz István több érdekeltségét felvásárló Indotek Groupról egyébként elterjedt, hogy közte volt volna annak a két magánbefektetőnak – a Mol Nyrt.-vel együtt –, akik megvásárolhatták volna a budapesti repteret.

A kommunikációs tendereken jól szereplő Balásy Gyula cégeitől is vásárolt szolgáltatásokat Palkovics László minisztériuma: a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. bonyolíthatta le „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” kampányt bruttó 121 millió forintért.