A 2005 óta működő Je Suis Belle alapítói Dévényi Dalma és Kiss Tibor, a Facebookon jelentették be márka megszűnését. "Az elmúlt másfél évben óriási változások történtek. A közös munka megszakadt és úgy érezzük eljött az ideje, hogy külön utakon folytassuk munkánkat. Habár a Je Suis Belle mint név megszűnik, de kreatív erőinket, új projektjeinket tovább élvezhetitek majd, más platformokon, új köntösben, de a megszokott szellemiségben. Szeptember 30-ig végkiárusítást rendezünk online store-unkban. Most jelentős kedvezménnyel vásárolhattok, újabb és régebbi, archív darabjaink közül is" - írták a tulajdonosok.

A márka a webáruház mellett egy bemutatótermet működtetett a fővárosban, majd 2018-ban megnyitotta első üzletét is, amelyet 2020-ban a járványhelyzet okozta visszaesés miatt kénytelen volt bezáratni. Ruháik az Andrássy úton lévő Berlin Store-ban is elérhetőek voltak.

A márkát birtokló JSB Szolgáltató Kft. 2019-ben még 16,7 millió forintos nettó árbevétellel zárta az évet, ám a forgalom tavaly 3,6 millió forintra zuhant vissza. A társaság adózott eredménye is összezsugorodott: a 2019. évi 3,8 millió forint után tavaly már csak 39 ezer forintnyi nyereséget tudtak kimutatni. A korábbi eredménykimutatások alapján a társaság legerősebb éve 2016 volt, akkor az árbevétel 34 millió forintra rúgott.

A Je Suis Belle weboldalán elérhető ismertető szerint a márka az alapítás óta eltelt években hazánk egyik vezető divatbrandjévé nőtte ki magát és nemzetközi szinten is elismertté vált. Koncepciójuk alappillére - kezdetektől fogva - az együttműködés más művészeti ágakkal, különös tekintettel a képzőművészet területeivel. Intellektuális értékeiknek vallják a tradicionális technikák és a népművészet kortárs keretbe emelését is.

Kollekcióikat összetett utalás-rendszer mentén alakítják: darabjaik mindig reflektálnak az aktuális társadalmi és kulturális változásokra. Az állandó minőséget legfontosabb értéküknek tartják; a ruhák mellőzik a felesleges részleteket: lényegretörőek és kommunikatívak. Filozófiájuk, hogy a divat és az öltözködés nem kiváltságok, hanem a mindennapi élet alapvető részei, a hordhatóság és kényelem mellett az egyediség kialakításának fontos eszközei.