Áruhitel-partneri megállapodást kötött a JYSK és a Cofidis: 2022 tavaszától a dán boltlánc 90 hazai üzletében vehető igénybe a szolgáltatás. Itt debütál a Cofidis új, online és offline folyamatok keverékéből álló hibrid modellje. A vásárló az üzletben néhány adat megadásával elindítja a hitelkérelmet, és az ügyfélszolgálati munkatárs már telefonon, majd vagy videó hívásban intézi a folyamatot 24 órán belül teljesen online. A fejlesztés lényege az, hogy a hitelfelvételt az üzletekben digitális síkra terelik és tehermentesítik az áruházlánc munkatársait.

Az MNB statisztikái szerint 2018-ban éves szinten 26,38 milliárd forint áruhitelt helyeztek ki a pénzügyi intézmények, 2019-ben és 2020-ban pedig kis mértékben nőtt a piac évi 28 milliárd forint fölötti forgalommal. Bár a pandémiás időszak elején a klasszikus kiskereskedelmi láncoknál csökkent a forgalom, az e-kereskedelmi szektorban viszont nőtt az áruhitel kihelyezés, hiszen a fogyasztók hozzászoktak az online vásárláshoz és igénylik az érintésmentes fizetési lehetőségeket és akár az online hitelügyintézést. A Cofidis tavalyi felmérése szerint a magyarok 30 százaléka vásárolt már online nagyobb értékű terméket, amelyhez részletfizetést igényelt, továbbá 44 százalékuk szívesebben vásárol olyan webáruházban, ahol lehetőség van az áruhitelre is.

Új lendületben a piac

Úgy tűnik, bőven van még fejlődési potenciál: a Cofidis statisztikái szerint ugyanis a legnagyobb 500 hazai webáruház közül jelenleg mintegy 50 kínál áruhitelt. Az már a bolti forgalmi adatokból is megfigyelhető, hogy az áruhitelt nem kínáló üzletek akár extra bevételtől is eleshetnek, mivel az áruhitel bevezetése egy áruháznál általában 5-10 százalékkal növeli az árbevételt, de műszaki cikkeket forgalmazó üzletek esetében akár 15-20 százalék is lehet a növekedés. Az áruhitelt is kínáló üzletek ugyanis olyan vásárlói kört is megszólíthatnak, akik egy-egy termékért egyben nem, de részletfizetéssel hajlandóak lennének fizetni. Így akár a korábban kevésbé népszerű prémium termékeknek is új lendületet adhat a szolgáltatás bevezetése.