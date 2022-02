A dán hátterű Jysk lakberendezési termékeket áruló boltlánc magyar leány a 200 millió euróból - több mint 70 milliárd forintból - logisztikai központot épít Ecseren.

A most több mint 800 embernek munkát adó cég első körben 300 embert keres az új bázisra. A toborzás már elindult. A forgalom bővülésével pedig akár 500 főre is bővülhet az ecseri létszám, ugyanis a raktár Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia Jysk-egységeit is ki fogja szolgálni.

A magyar Jysknél egyébként az átlagfizetés az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint tavaly a bruttó bér 369 ezer forint volt. Fontos, hogy ez nemcsak a bolti dolgozók bérét tükrözi, hanem az összes alkalmazottét, a vezető fizetések magasabbak.