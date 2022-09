A többi hazai hitelintézethez hasonlóan a K&H Bank is csökkenő adózott eredményről számolt be az első félévben. A hitelintézet 9,7 milliárd forintos profitot ért el, ami alig a negyede a tavalyi első félévinek (37,4 milliárd forint). A K&H Biztosító nettó eredménye a tavalyi 4,2 milliárd forintról minimális veszteségbe fordult, "mínusz nulla" lett - ismertette a számokat Guy Libot, a bank vezérigazgatója. A fő oka a csökkenésnek a kormányzat által kivetett extra terhek voltak, a K&H csoport összesen 45 milliárd forinttal járult hozzá a válság enyhítéséhez.

Válságenyhítő kiadások a K&H-nál Új kiadások Összeg (Ft) Extraprofitadó 26 milliárd Sberbank miatti OBA-befizetés 8,9 milliárd Kamatstop 7,3 milliárd Biztosítói extraprofitadó 3 milliárd Összesen 45 milliárd Forrás: cégközlés

Az egyszeri tételeket nem számítva jó eredmény ért el a pénzügyi csoport, 46 milliárd körüli nettó profitot ért volna el a bank, a biztosító pedig 2,8 milliárd forintos nyereséggel zárta volna a félévet. A hitelállomány tovább nőtt, és az ügyfélszám is emelkedett. Az új hitelkihelyezések volumene 325 milliárd forint volt az első félévben, a vállalati hitelállomány 20, a lakossági 13 százalékkal nőtt éves összevetésben. Összességében véve ez 17 százalékos hitelállomány-növekedést jelent. A betétállomány szintén bővült 14 százalékkal.

A fenntarthatóságot továbbra is prioritásként kezeli a bank, a szeptembert fenntarthatósági hónapnak nevezte ki a hitelintézet, ennek érdekében zöld lakáshiteleket vezetnek be, zöld autólízing kerül a termékpalettára, és fákat is ültetnek iskolák udvarán. A digitális fejlesztések is fontosak a bank számára, most indult el a Xiaomi Pay az Apple Pay, a Google Pay és a Garmin Pay után. A digitális kártyafizetések - vagyis mobiltelefonos, okosórás fizetések - volumene a négyszeresére nőtt az első félévben, és a számlanyitások 60 százaléka is online történik.

Nő az ügyfelek száma

A lakossági ügyfelek száma már 800 ezer főre nőtt, az elmúlt fél évben 40 ezer új kliens nyitott számát a banknál. A fiatalokat is sikerült meggyőzni, a 14-17 éves korosztályban kiemelkedő mértékben nőtt a bank piaci részesedése. Ennek egyik oka lehet, hogy a legtöbb okosórás megoldást a K&H kínálja.

A fenntarthatóság is vonzza az ügyfeleket. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) zöld lakáshitele már nem vehető igénybe, a K&H saját zöld lakáshitele viszont elérhető most is, akár használt lakásra is felvehető energiatakarékossággal kapcsolatos beruházásokra. A babaváró hitelek is népszerűek továbbra is.

A befektetési palettán a legnépszerűbb termékek a rövid futamidejű államkötvények és a tematikus részvényalapok voltak. A rendszeres megtakarítási programok is kedveltek, az ilyen megbízások fele már digitális csatornán keresztül fut be a bankhoz.

A vállalatoknál az államilag támogatott hitelprogramok a legkeresettebbek, a Széchenyi Kártya GO! programban 70 milliárd forintnyi hitelszerződést kötött a bank, és elindult a hitelintézetnél a Széchenyi Kártya Beruházási Hitel MAX is.

Veszteséges a biztosító

A biztosító 26 millió forintos veszteséggel zárta a félévet - mondta Nik Vincke, a K&H Biztosító vezérigazgatója. A nem életbiztosítási díjbevétel 30,9 milliárd forint lett, az életbiztosítási díjbevételek nőttek. 7,8 milliárd forint lett az életbiztosítási díjbevétel. Problémát okoz viszont, hogy a károk összege gyorsabb ütemben növekszik, mint a díjbevételek, ennek egyik oka az infláció.

A jövőben egyensúlyt kell találni a piaci verseny és a nyereségesség között, nagy a nyomás a nem élet ágban, emiatt a díjak az év második felében dinamikusabban fognak emelkedni. Legalább két számjegyű áremelkedés várható a biztosítási piacon a díjakban.