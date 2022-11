A hatmilliárdos tőkét juttató, az MKB előtt Equilor II. Magántőkealap néven működő alapot az Equilor alapkezelője kezelte, ennek többségi tulajdonosa az az Equilor Befektetési Zrt., amelyben augusztusban szerzett több mint 50 százalékos tulajdont és kizárólagos irányítási jogot a Gránit Bank Zrt. A Gránit Bank Tiborcz István - Orbán Viktor vejének - az érdekeltsége. Tiborcz BDPST Zrt. nevű cége - a TiberisDigital Kft.-n keresztül - vásárolta meg a Gránit Bank részvényeinek több mint 57 százalékát és többségi irányítási jogát. Ehhez pedig - a cégadatok szerint - a Mészáros-féle MKB Bank is adott hitelt. (A BDPST TiberisDigitalban lévő üzletrészére az MKB februárban, a tulajdonosváltáskor jegyzett be zálogjogot. Az MKB már a Gránit korábbi többségi tulajdonosát, az elnök-vezérigazgató Hegedüs Éva E.P.M. Tanácsadó Kft. nevű cégét is hitelezte 2015-ben, majd 2019-ben - e cégről idén lekerült a zálogjog. A Hitelbiztosítéki Nyilvántartás publikus adatai szerint a TiberisDigitalon jelenleg az MKB-nak egy négymilliárd forint tőkeösszeg és az E.P.M.-hitelcsomag összesen mintegy 9,5 milliárd forint tőkeösszegei és azok hitelszerződésekben meghatározott kamatai és egyéb költségei erejéig van bejegyezve zálogjog.