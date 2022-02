A bankok többsége általában a hónap első munkanapján teszi közzé az aktuális kamatkondicióit, de ez a sorozatos kamatemelések miatt az elmúlt hetekben már hóközi módosításokba is átcsapott. A kamatemelések februárban is folytatódnak, a hónap első napján több nagybank is drágított a hitelein. A kamatokon kívüli feltételek is sok konstrukciónál megváltoztak, aminek hatására egyes hitelek már egészen más jövedelemmel vagy garantált átutalással vehetők igénybe – derül ki a Bank360.hu összefoglalójából.

A személyi kölcsönöknél nagy volt a mozgás. Az Erste Bank fogyasztóbarát személyi kölcsöne kismértékben, 0,14-0,17 százalékponttal drágult, így 14,40 és 14,61 százalékos ügyleti kamattal számolhatnak az igénylők februártól. Az MKB Bank ennél nagyobb mértékű drágításról döntött. A Mosoly személyi kölcsön ügyleti kamata az eddigi 12,99 százalékos ügyleti kamatról 22,49 százalékra emelkedett, ami 9,50 százalékpontos emelkedést jelent. Ezekhez a feltételekhez legalább nettó 100 ezer forintos jövedelmet kell igazolni.

Szintén jelentős mértékben drágult a 150 ezer forintos nettó jövedelemmel elérhető személyi hitel: 8,99 százalékról 17,99 százalékra, ami 9 százalékpontos drágulásnak felel meg (igaz, korábban nettó 200 ezer forintot kellett igazolni az igényléshez). A magasabb, nettó 350 ezer forintos jövedelemmel elérhető személyi kölcsön 4 százalékponttal lett drágább február 1-jétől, így a kamat 6,99 százalékról 10,99 százalékra emelkedett.

A legkedvezőbb, 6,99 százalékos ügyleti kamat eléréséhez legalább nettó 600 ezer forint jövedelem szükséges - korábban ez a jövedelemsáv nem szerepelt a feltételek között. Szintén az MKB Banknál változott a fogyasztóbarát személyi hitel kamata is, 10,99 százalékról 11,99 százalékra. Ennél a konstrukciónál a jövedelmi sávok megszűntek.

A lakáshitelek is tovább drágultak

A Budapest Bank 5 éves kamatperiódusú lakáshiteleinek az ügyleti kamata 0,40-0,55 százalékpont mértékben emelkedett, de még így sem érik el a 6 százalékos értéket. A MagNet Bank jelzáloghiteleinek a kamata 0,90 százalékponttal emelkedett, ötéves és 10 éves kamatperiódusnál is. A kamatsávok a felvett hitelösszeg függvényében változnak - ahhoz, hogy még 6 százalék alatti ügyleti kamattal vehessünk fel lakáshitelt, legalább 15 millió forint igénylésére van szükség. A rövidebb kamatperiódusú, hathavonta változó kamatú hitelnél 0,28 százalékpontos volt a drágulás mértéke.

Az OTP Bank a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél hajtott végre 0,50 százalékpontos emelést, függetlenül a kamatperiódus hosszától, így az ügyleti kamatok egyforma mértékben változtak minden hitelösszeg sávnál. Februártól 9 százalék feletti ügyleti kamatra számíthatnak azok, akik 7 millió forint alatti hitelösszeget vesznek fel, fix 10 éves kamatperiódus esetén 9,25 százalék, fix 20 éves kamatperiódus esetén pedig 9,35 százalék az ügyleti kamat. Magasabb hitelösszeg választása esetén ennél valamivel kedvezőbbek a feltételek: 7-13 millió forint között 8,75 és 8,85 százalék, 13-31 millió forint között 8,50 és 8,60 százalék, 31 millió forint felett pedig 7,85 és 7,95 százalék az ügyleti kamat február 1-jétől.

A Raiffeisen Bank jelzáloghitelei is drágultak, érdekesség azonban, hogy a változás után a kiszámíthatóbb, 10 éves kamatperiódusú kölcsönök kamata alacsonyabb (6,54 és 8,54 százalék), mint az ötéves kamatperiódusú hiteleké (6,74 és 8,74 százalék). Ez a lakáscélú hitelekre és a szabad felhasználású konstrukciókra is érvényes. Hat hónapos kamatperiódusnál a kamat 4,37 százalékról 4,65 százalékra emelkedett, ötévesnél a drágulás mértéke 0,35 százalékpont, míg 10 éves kamatperiódusnál 0,15 százalékpont volt, fix kamatozás választása esetén a drágulás mértéke 0,35 százalékpont.

A Takarékbank is módosította a jelzáloghitelek ügyleti kamatát, ami a fogyasztóbarát lakáshiteleket érintette. Ötéves kamatperiódusnál a változás mértéke 0,14 százalékpont volt, így az ügyleti kamat 7,76 százalékról 7,90 százalékra emelkedett. 10 éves kamatperiódusnál ennél nagyobb mértékű volt a változás, 0,17 százalékpont. Az ügyleti kamat így 7,94 százalékról 8,11 százalékra emelkedett. A fix kamatozású konstrukció kamata pedig még ennél nagyobb ütemben emelkedett, 0,25 százalékponttal, 8,06 százalékról 8,31 százalékra.