A platformfüggetlen okosmegoldásokat fejlesztő és telepítő cég tervei szerint 2024 végéig több mint ezer torontói lakásban helyezi működésbe az otthonok okoseszközeinek irányítására, valamint a társasházi funkciók és szolgáltatások vezérlésére egyaránt alkalmas rendszerét.

Ezzel az alkalmazással a lakás okoseszközein kívül, a társasházi funkciók és szolgáltatások is egy helyről irányíthatók. A felhasználók így a víz- és áramfogyasztás mérése, az árnyékolás, a világítás, az audioeszközök, a nyílászárók, a hűtés vagy a fűtés vezérlése, illetve automatizálása mellett az alkalmazással szabályozhatják többek között a lépcsőház hűtését, fűtését, kezelhetik a kaputelefont, a garázskaput, de az applikációval időpontot is foglalhatnak a társasházban működő szolgáltatókhoz, sőt, közösségi autótöltő és -kölcsönző szolgáltatásokat is elérhetnek.

Jelenleg a kanadai háztartások 31,7 százaléka számít okosotthonnak, ráadásul ezek aránya 2026-ra 53 százalékra bővülhet az iparági becslések szerint - mondta Szarvas Péter, a Chameleon Smart Home Zrt. alapító-vezérigazgatója.

A magyar cég a következő időszakban – helyi disztribúciós hálózatának kiépítésével párhuzamosan – Kanada más tartományaira is szeretné kiterjeszteni jelenlétét.

A kanadai piacra történő belépésnek is köszönhetően a Chameleon tavalyi 250 millió forintos árbevétele 2022-ben duplájára bővülhet, majd 2023-ban 1,37 milliárd forintra emelkedhet, a 2024-es cél a 2,88 milliárd forint. A magyar vállalat 2023-ban Szingapúrban és Malajziában adja át új bemutató lakásait.

A 2017-ben alapított cég által fejlesztett platformfüggetlen okosotthon-rendszert már több mint ezer társasházi lakásban és közel ötszáz családi házban használják Magyarországon.