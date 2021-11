Gulyás J. Attila írása.

Hallopásban mindig is a Balatonnál jeleskedtek az illegális eszközökkel dolgozó horgászok, és a következő hetekben is várható, hogy sokan ugyanott próbálkoznak majd kiemelni a vízből néhány kiló, családi fogyasztásra szánt vagy eladásra kínált pontyot, és az őszi hónapokban kiváltképp keresett süllőt. Csakhogy a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BH Zrt.) halőri csapata is felkészült az ünnepi csúcsra, mivel ők tudják legjobban, hogy a hazai halfogyasztás 30-35 százaléka az év végére esik.

Tavaly 17,6 millió forint halvédelmi bírságot szabott ki a hatóság a Balatonnál orvhalászatért, ez több mint kétszerese a 2019-es büntetéseknek. A rapsicokra kirótt legmagasabb bírság 275 ezer forint volt, a 17 rendőrségi ügy elsősorban illegális hálós halászatért, úgynevezett gereblyézés miatt született - tudta meg a Napi.hu.

A megbírságoltak túlnyomó hányada a Balatonnál élő, és jó helyismerettel rendelkező horgász, de szívesen látogatnak el hazánk legnagyobb édesvízű tavához elsősorban a fővárosból és Pest megyéből, sőt nyaranként 20-30 szabályszegő külföldi horgásszal szemben is intézkednie kell a szigorú halőrcsapatnak.

Idén szeptemberben 43 feljelentés készült szabályszegő horgászok ellen, engedély nélkül 16, területi jegy nélkül 11 személy fizetett bírságot, négyen amiatt kaptak pénzbüntetést mert nem vezették szabályosan a fogási naplót. Kilenc horgász azért fizetett bírságot, mert kettő helyett három bottal ült ki a leshelyre, hárman pedig azért kaptak pénzbüntetést, mert őrizetlenül hagyták a horgászkelléküket. Az októberi szabályszegések számszerű adatai még nem állnak rendelkezésre, de azt már megtudtuk, hogy november hátralévő napjaiban és decemberben szigorú ellenőrzésre számíthatnak az illegális eszközökkel horgászók.

Folyamatos járőrözés indul a Balatonon

Nyolc, páros szolgálatban dolgozó, tizenhat halőr munkáját irányítja Havranek Mihály, a BH Zrt. horgászati igazgatója, aki, mint munkatársunknak elmondta: ha indokolt, ő maga is halőrnek áll, de egy-egy kiemelt időszakban a halgazdálkodási cég több, halőri jogosítvánnyal rendelkező vezetője is besegít az ellenőrzésbe. Kilenc járművel és tizenkét különböző kikötőben elhelyezett szolgálati kisgéphajóval, több könnyű motorcsónakkal dolgozik a balatoni halőrflotta. Amelyet - hogy rajtakapják a modern eszközöket használó rapsicokat - az elmúlt négy-öt évben tovább korszerűsítettek.

Korszerű optikai eszközökkel, új hőkamerákkal, éjjellátókkal, nagy teljesítményű távcsövekkel és videokamerákkal látták el a tizenhat tagú csapatot, a fogási naplón kívül az okmányok ellenőrzése is elektronikus úton történik - mondta lapunknak Havranek Mihály.

Arra a kérdésre, hogy a következő hetekben melyik kopoltyúsok lesznek a legkapósabbak az orvhalászok számára, azt válaszolta: őszi időszakban elsősorban a süllőre összpontosítanak a tilosban járók.

Természetesen mindig számolunk azzal, hogy vannak, akik megpróbálnak illegálisan halat fogni - hiszen ezért működtetjük a halőri szolgálatot -, de a komoly, nagy volumenű, akár üzemi méretű orvhalászat már csak a korábbi időszakból fennmaradt legendákban létezik - tette hozzá a BH Zrt. horgászati igazgatója.

Gulyás J. Attila írása.