Kamatemelési ciklusba kezdett a nyáron az Magyar Nemzeti Bank, amit az elmúlt hetekben fel is gyorsított, miután az infláció a várakozásoknál is magasabb szintre ugrott, októberben már 6,5 százalékos volt (novemberben pedig meg is haladhatja a 7 százalékot). Emellett a befektetők elfordultak a feltörekvő piacoktól, így a magyarországi eszközöktől is, ami történelmi mélypontra lökte a forint árfolyamát és 2014 tavasza óta nem látott magasságba emelte az állampapírok hozamát.

A bankközi kamatok is szélsebesen emelkednek. A háromhavi Bubor például december 2-án már 3,45 százalékos volt, ami nyolcéves rekordnak számít. A legtöbb változó kamatozású hitel referenciakamata ez a bankközi kamat. Sajnos azonban a hosszabb kamatperiódusú hiteleknél is durva kamatemelkedést hoztak az elmúlt hetek, az úgynevezett BIRS-fixingek, az éven túli referenciakamatok szintén 2013 óta nem látott magasságokban vannak, bőven 4 százalék fölött (december 2-án 4,48 százalékon) jár például az ötéves kamat.

Hitelből most rizikósabb karácsonyozni

Karácsonykor általában nő a hitelfelvételi kedv, sokan vannak, akik ilyenkor vásárolnak meg valamilyen nagyobb értékű árucikket, amit azután részletekben törlesztenek. Többféle hitelterméket is ajánlanak a vásárlóknak, ezek közül az egyik legnépszerűbb a személyi kölcsön. Ennek az összege általában 200 ezer forinttól 8 millió forintig terjed, időnként ennél akár több is lehet. A futamidő rugalmas, jellemzően 12-84 hónap, ám elérhető ennél hosszabb futamidejű személyi hitel is.

Vannak változó és fix kamatozású személyi hitelek is, mivel azonban a piac arra számít, hogy a jövőben tovább emeli a jegybank az alapkamatot, és így a bankközi kamatok is emelkedhetnek, a változó kamatozású hitelek helyett érdemes lehet most fix kamatozásút választani.

Az MNB emellett létrehozott egy minősített fogyasztóbarát személyi hitel minősítést is, amelyet olyan személyi kölcsönök kaphatnak meg, amelyeknek a törlesztőrészlete a futamidő végéig fix, emellett számos már fogyasztóbarát kritériumnak is meg kell feleljenek, például online is igényelhetők, a hitelintézetnek befogadás után maximum három (online igénylés esetén 2) munkanap alatt folyósítani kell a pénzt, és a költségek, valamint a maximális kamat is maximálva van. Jelenleg hét magyarországi pénzügyi cég kínál ilyen minősített fogyasztóbarát kölcsönt.

A nullás thm-akciókat érdemes figyelni

Az áruhitel a másik népszerű fogyasztási hitel karácsonykor. Már a Black Friday akciók során is sok üzlet kínál egyes termékeket részletre nulla százalékos teljes hiteldíjmutató (thm) mellett, ezeket a lehetőségeket érdemes lehet kihasználni. Annak azonban szintén nem árt ilyenkor utánajárni, hogy más kereskedőnél mennyibe kerül ugyanaz az árucikk. Könnyen lehet ugyanis, hogy az a kereskedő, amelyik kamatmentes hitelre árulja a terméket, jóval drágábban kínálja, mint a többiek. Vagyis a kamatot más módon, de megfizeti majd a vásárló.

Egy másik lehetőség a nulla százalékos thm-re, ha a vásárló olyan bankkártyával, hitel- vagy betéti kártyával rendelkezik, amelynél be van állítva a részletfizetési lehetőség. Egyre több bank kínál ilyen szolgáltatást, és előfordul, hogy akciósan nulla százalékos thm-mel engedélyezi néhány hónapos futamidőre a vásárlást általában a 20 ezer forint fölötti tételeknél.

Akinek ilyen bankkártyája van, annak nem kell azzal foglalkoznia, melyik kereskedő mennyiért adja a nullás thm-mel hirdetett portékát, hiszen bárhol hozzájuthat ehhez a lehetőséghez, ahol fizethet a bankkártyával. Azt viszont mindig érdemes ellenőrizni, pontosan milyen kondíciókkal és hány hónapra biztosítja kedvezményesen a bank a részletfizetési lehetőséget, mert alapértelmezésben a normál – gyakran 30 százalék fölötti – kártyahitel kamattal kell törleszteni az ilyen hiteleket.

Rövid távon, ha nincs jobb, a rulírozó hitel is szóba kerülhet

Jövő februárban sok családhoz megérkezik a személyi jövedelemadó-visszatérítés, a kormány legkésőbb február 15-re ígéri a pénzt a családoknak. A több százezer, két dolgozó szülő esetében akár 1,6 millió forintos visszatérítésből is sokat költenének már karácsonykor. Személyi hitelt vagy áruhitelt azonban két hónapos időtávra jellemzően nem kínálnak a bankok, ilyen esetben a folyószámlahitel vagy a hitelkártya lehet a jó megoldás.

Ha nincs lehetőség kártyás részletfizetésre a banknál, akkor is igénybe vehetők ezek az úgynevezett rulírozó hitelek (ezeket az ügyfél a szerződéses határidőn belül, a visszafizetés arányában többször is igénybe veheti). Mivel azonban a kamatuk magas, jellemzően 20-30 százalék körül van évente, érdemes az így kihasznált hitelkeretet minél gyorsabban visszatölteni.