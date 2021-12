Magyarországon nem igazán népszerű a hitelkártya, bár a bankok időnként komoly kampányokat indítanak a termék mellett. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a hitelkártyák száma mindössze 1,188 millió darab volt június végén, ami a jegybank 2010 óta vezetett statisztikája szerint a legalacsonyabb érték. Néhány évvel ezelőtt még 1,4 millió fölött is volt a hitelkártyák száma.

Akik viszont rendelkeznek ilyen eszközzel, szívesen használja, a vásárlások száma és értéke ugyanis nem csökken együtt a plasztiklapok számával. Ráadásul a statisztikák szerint a hitelkártyások egyre okosabban is költenek a kártyájukkal, a bankoknál egyre kevesebb pénz marad az ügyfelek után.

Ha kamatmentes, akkor éri meg

A hitelkártyák kamata általában magas, nem ritkán az évi 30 százalékot is meghaladja. Minden kártyát lehet azonban úgy is használni, hogy az ügyfél ne fizessen kamatot, ehhez azonban nagyon precízen kell törlesztenie a bank felé a részleteket.

A hitelkártya hitelkeretének működése egy kicsit a telefonos előfizetésekhez hasonlít. A telefonszolgáltató az adott periódusban indított telefonhívások, adatforgalom, üzenetek után küld egy számlát, ha ezt az ügyfél időben teljes mértékben rendezi, akkor semmiféle büntetésre nem számíthat. Ha az ügyfél nem tud fizetni, kérhet a szolgáltatótól valamilyen részletfizetést, de ekkor lehet, hogy már kamatot is számol fel a telefonos cég. Ha pedig egyáltalán nem fizeti be a számláját időben, akkor még büntetésre is számíthat.

A hitelkártyánál is körülbelül ugyanez a helyzet. Ha az ügyfél az adott periódusban csak vásárol a kártyájával, és az így költött pénzt határidőre az utolsó fillérig visszafizeti, kamatmentesen tudja használni a hitelkeretét. Ha csak egy részletét fizeti vissza a felhasznált keretnek, akkor viszont kamatozni kezd a tartozás már a vásárlás napjától. (A részletfizetési lehetőséget persze nem kell kérni a banktól, mint egy telefonszolgáltatótól, az automatikusan jár.) Ha pedig az ügyfél még a bank által előírt minimális részletet sem fizeti be a megadott határidőre, ami általában a felhasznált hitel 5-10 százaléka, akkor a bank kemény büntetéseket számolhat fel tovább növelve a tartozás mennyiségét.

Bár a bankoknak az lenne a jó, ha sok kamatot fizetnének a hitelkártyások, szerencsére sok hitelintézet partner abban is, hogy aki nem akar kamatot fizetni, annak is segítsen. Igénybe vehető például olyan szolgáltatás több helyen, amely csoportos beszedéssel automatikusan kiegyenlíti a megadott határidőre a hitelkártyán felhalmozott tartozást, vagyis az ügyfélnek még azzal sem kell bajlódnia, hogy a hitelkártyaszámlájára a megadott napig átutalja a pontos összeget.

Ha ez túlságosan megterhelő lenne egy nagyobb vásárlás után, akkor pedig egyre több banknál van már lehetőség olyan részletfizetést kérni, amely több hónapon át egyenlő részletekben vonja le a nagyobb értékű (jellemzően 20 ezer forint fölötti) vásárlások összegét. Ezt a szolgáltatást általában elég egyszer beállítani a kártyánál, onnantól kezdve a boltok terminálján az ügyfél maga döntheti el, hogy az adott árut szeretné-e részletekben megvásárolni, vagy „normál üzemmódban” használja a hitelkártyáját. Akciósan a bankok azt is engedélyezhetik, hogy az így igénybe vett hitel kamatmentes vagy kedvezményesebb kamatú legyen, de ennek a pontos feltételeit minden banknál ellenőrizni kell. Alapértelmezésben a normál hitelkártya kamattal számolnak a szolgáltatók a törlesztésnél.

Fontos tudni, hogy a hitelkártyával csak a vásárlások kamatmentesek, a készpénzfelvétel mindig kamatozik, akkor is, ha az ügyfél a számla zárásának napjára visszafizeti az így felvett összeget.

Sok tízezer forint lehet a nyereség

A bankok a betéti kártyáikhoz ma már kevés extra szolgáltatást kínálnak, kivéve talán a nagy presztízsű arany vagy platina kártyákat, a hitelkártyákhoz viszont még a mai napig sokféle kedvezmény társul. A legjellemzőbb a cash back, vagyis a direkt pénzvisszatérítés. Vannak olyan hitelkártyák, amelyek után a költések 1 vagy 2 százalékát rendszeres időközönként, például minden év végén jóváírják a bankok az ügyfél számláján. Ezeknek a jóváírásoknak persze többnyire van egy felső limitjük, de évente 30-50 ezer forintot általában így is visszakaphat az ügyfél.

Ehhez persze több millió forintot el kell költeni a hitelkártyával, de ez nem szokott gondot okozni annak, aki mindent hitelkártyával vásárol, sőt a rezsiszámlákat is így egyenlíti ki, hiszen a csoportos beszedési megbízások – , sőt még a Revolut-egyenleg feltöltése is – kártyás vásárlásnak számítanak a hitelkártyánál.

Vannak olyan hitelkártyák is, amelyek nem általánosan térítenek vissza a vásárlások után, hanem bizonyos terméktípusokra adnak kedvezményeket. Ezek lehetnek légitársaságok repülőjegyei, ruházati cikkek, bútorok vagy más termékek. Olyan kártyák is forgalomba kerültek már, amelyeknél az ügyfél döntheti el, hogy milyen termékekre szeretne nagyobb, akár 3-5 vagy még több százalékos visszatérítést. Sőt akad olyan hitelintézet, amely a rezsiszámlák befizetésénél ígér extra kedvezményt a hitelkártyás ügyfeleinek. A hitelkártyák további előnye, hogy sok banknál jár hozzájuk ingyenes utasbiztosítás is.

A visszatérítések azért is jó, mert a hitelkártyák kártyadíja általában magasabb, mint a betéti kártyáké. A nagyobb presztízsű plasztiklapoknál nem ritka a 15-20 ezer forintos éves díj is, de ez lenullázható, ha az ügyfél sokat használja a hitelkeretét.

Komoly érv még a hitelkártya mellett, hogy sok országban bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez megkövetelik. Az autókölcsönzők, a szállodák szeretik, ha az ügyfél egy hitelkártyával bonyolítja le a foglalást, amelyen zárolni tudják a foglalás összegét. Betéti kártyánál ez nem lehetséges. Ilyenkor a hitelkártyát persze nem terhelik meg, csak a hitelkeret egy részét foglalja le a cég átmenetileg, amit ha az ügyfél rendezte a számlát, fel is oldanak.