A matek azt mutatja, hogy nem nagyon tudnak kimászni a gödörből a boltok

A járvány alaposan átformálta a vásárlási szokásokat, de a maszkviselet mostani elrendelését megelőzően is éppen csak kikapaszkodtak a boltok a gödörből, az átlagot tekintve. És maszk nélkül is irdatlan pénz megy benzinre, gyógyszerre, ételféleségekre. Iparcikkekre viszont alig. Nem túl jó előjel, hogy a tavalyi karácsonyi ajándékvásárlás is erősen fékezett habzású volt.