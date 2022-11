Januártól a célállomás megkülönböztetése mellett aszerint is változó lesz a légitársaságok extraprofit adója, hogy mennyi az egy ülésre jutó károsanyag kibocsátás - döntött a kormány.

A veszélyhelyzet idején a légitársaságok hozzájárulásának károsanyagkibocsátás-alapú átalakításáról címet viselő kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg, és a júniusi rendeletet módosítja jövő év első napjától.

Az eredeti és ma is hatályos rendelet az extraprofit adóra két kategóriát állít fel. Ezek a következők:

az adó (a rendelet megfogalmazásában hozzájárulás) utasonként 3 900 forint, ha az utas végső úti célja az EU, valamint az Albán Köztársaság, az Andorrai Fejedelemség, Bosznia-Hercegovina, az Észak-macedón Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Koszovói Köztársaság, a Liechtensteini Fejedelemség, a Moldovai Köztársaság, a Monacói Hercegség, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Norvég Királyság, San Marino Köztársaság, a Svájci Államszövetség, Szerbia Köztársaság, Ukrajna területén található,

az adó 9 750 forint a felsorolt országon kívüli úti cél esetén.

Az új szabályok szerint ha az EU és az előbb felsorolt országok az úti cél, akkor az adó:

a 10,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 2 700 forint,

a 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 3900 forint,

a 17,50 kilogramm vagy annál magasabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 5 100 forint.

Az EU-n, illetve a vele azonosan kezelt országokon kívüli végső úti céllal repülő utasonként:

a 10,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 6 800 forint,

a 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 9 750 forint,

a 17,50 kilogramm vagy annál magasabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 12 700 forint.

A légitársaságok különadója miatt volt a leghevesebb vita Magyarországon: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter májusban azzal az indoklással jelentette be a bevezetését, hogy a repülési cégek bevételei jelentősen nőttek a válság alatt is. Ezt a Ryanair vezére, Michael O'Leary erősen vitatta, azt állítva, hogy a koronavírus-járvány után még mindig veszteséges az üzletük. Többször is leidiótázta az Orbán Viktor vezette kormányt, de különösen Nagy Mártont vette sokszor a szájára. Szeptemberben a Ryanair bejelentette, hogy több járatát elköltözteti Budapestről.