Négy éve nem történt ilyen Kasza Tibiéknél

Négy év után tavaly 100 millió forint alá csökkent Kasza Tibor és testvére cégének éves forgalma, és a nyeresége is a felére esett. Osztalékelőleget azonban év közben is ki tudtak venni a vállalkozásból. Kaszáék a kozmetikai cikkek webes kereskedelmébe is belevágtak, külön cégbe szervezték Kasza Tibi feleségének nevével piacra dobott termékek árusítását.