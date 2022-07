Az immár végszavazásra váró kata-tervezettel nagyon sok baj van. A jelenlegi katások nyolcvan százaléka átmegy majd az átalányadózásba vagy más adózási formába, ha egyáltalán továbbra is akar majd vállalkozni - mondta Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) elnöke a 24.hu-nak.

Komoly gond van azzal, hogy (a taxisok kivételével) csak magánszemélyeknek számlázhatnak a jövőben a katázók. Hogyan fogja a kistelepülésen működő pékség ezután megjavíttatni az autóját a katás autószerelőjével, aki eddig mindig megoldotta, hogy miután végeztek a kiszállítással, bevihessék hozzá az autót, és elvégezhessék rajta a szükséges munkákat? A katás kulcsmásoló nem szolgál ki például szállodákat, irodaházakat, önkormányzatokat?

Rossznak tartja azt is, hogy évközi lesz a változtatás, holott arról volt szó, hogy csak januártól élne. A kizárással érintett katás vállalkozásoknak most a nyár közepén, szinte azonnal kell megváltoztatniuk mindent, hogy szeptembertől tovább tudjanak dolgozni. Ráadásul nem tudják könyvelő nélkül megoldani a váltást a kisvállalkozók, valamint az idős vállalkozók nem fognak már belemenni egy ilyen változtatásba, inkább abbahagyják a tevékenységüket - sorolta az IPOSZ elnöke, aki szerint újra megszaporodhatnak az adóelkerülő megoldások is.

Az árbevételi határ 18 millió forintra emelését pedig feleslegesnek tartja, hiszen az, aki csak a lakosságnak szolgáltat, annak aligha haladja meg az éves számlázása a 12 millió forintot.

Gyorsan átmegy a honatyákon

A kormány hétfőn nyújtotta be az Országgyűlésnek a kisadózók tételes adójáról (kata) szabályairól szóló törvénytervezetet, amely szerint csak a lakosságnak szolgáltatást vagy termékeket eladó vállalkozások választhatják.

A jogszabályt várhatóan még kedden meg is szavazzák.

Így fest az új kata

Az új szabályok a következők:

a kata bevételi értékhatára 18 millió forintra emelkedik az eddigi 12 millióról,

az adó mértéke minden kisvállalkozónak havi 50 ezer forint,

az adónem új szabályai szerint a színlelt munkaviszony kizárása érdekében is: az adózási formát csak a lakosságnak saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók választhatják. Az új katásoknak így csak magánszemélyektől származhat bevétele, kivételt képeznek a taxis személyszállítást végzők, akiknél a kizárólag lakossági értékesítés a szolgáltatás jellegéből fakadóan a gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne.

Ha a parlament megszavazza mindezt, a kata új szabályai 2022. szeptember 1-én hatályba lépnek, a választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az adóhivatalhoz.

Akik nem kívánnak élni az új kata lehetőségével, választhatják az átalányadóra váltást is, amely a szaktárca szerint 2021. január 1-je óta az egyik legkedvezőbb adózási mód. Ezeknek a vállalkozóknak több idejük lesz az átállásra, ők 2022. október 31-ig jelenthetik be az átalányadó választását.

