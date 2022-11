Új, 500 négyzetméteres gyártócsarnokot épít és új gépeket szerez be a főként kazángyártással foglalkozó orosházi Euro-Unior Fűtéstechnika Kft. – írja az MTI. A beruházás értéke 200 millió forint. Az uniós Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) pályázatán 125 millió 300 ezer forint támogatást nyertek el 70 százalékos támogatási intenzitással, a fennmaradó összeget saját erőből finanszírozzák – mondta Szabó Géza ügyvezető.

A kivitelezés a napokban kezdődött, a tervek szerint március végére fejeződik be. Az üzem ezzel a fejlesztéssel ezer négyzetméteresre bővül.

Az újonnan vásárolt két gépet is tesztelik: egy japán hegesztőrobot a nagy darabszámú, kisebb méretű alkatrészek gyártásában nyújt majd segítséget; egy lézervágó lemezmegmunkáló gép segítségével pedig saját maguk is el tudnak készíteni olyan alkatrészeket, amelyeket eddig készen szereztek be.

A cég fő profilja a kazángyártás: a nagyobb, 50 kilowatt teljesítményű gépekből éves szinten mintegy ezer darabot; a kisebb teljesítményűből szintén körülbelül ennyit állítottak eddig elő. Emellett saját termékük egy vegyes tüzelésű kazán, amelynek várhatóan most fut fel a gyártása a gáz árának növekedése miatt. Utóbbit főként a hazai piacra szánják.

A cég árbevétele 2021-ben 800 millióra nőtt. Idén szeptember végéig elérték ezt a szintet, év végén reményeik szerint egymilliárd forintos árbevétellel zárnak. A kft. adózott eredménye 2021-ben 128 millió forint volt, ami 110 milliós növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az elmúlt években folyamatosan bővült exporttevékenységük: míg 2018-ban csak a bevétel egyharmadát adta, ma már a 90 százalékát. A kazánok jelentős részét két osztrák partnernek értékesítik.

A cég mintegy száz embernek ad munkát; a saját dolgozói állomány 30 munkavállaló, fele szakképzett hegesztő. Idén a munkahelyek számának megőrzését tűzték ki célul, amelyet az új csarnok elkészültével várhatóan emelni is fognak.