A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytat a kecskeméti székhelyű, tevékenységét honlapokon, a közösségi médiában is aktívan hirdető Bankmentor Kft. tevékenységének áttekintésére. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a társaság végez-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerint az MNB engedélyéhez kötött – pénzügyi közvetítői, különösen alkuszi, vagy jelzáloghitel közvetítői tevékenységet – közölte a piacfelügyelet.

Az alkusz független közvetítő, aki a pénzügyi intézmény és az ügyfelek között pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének érdekében jár el. Az eljárás során eddig beszerzett bizonyítékok arra is utalnak, hogy a társaság jelzáloghitelekhez kapcsolódóan is végzett egyes megbízók részére közvetítői tevékenységet, ezért nemcsak az alkuszi, hanem a jelzáloghitel közvetítői tevékenység végzésének gyanúja is felmerül.

Mindkét típusú közvetítői tevékenységhez jegybanki engedély szükséges, ugyanis ügyfélvédelmi okokból tevékenységük során szigorú üzleti megbízhatósági, fogyasztóvédelmi és egyéb követelményeknek kötelesek megfelelni. Az alkuszoknak rendelkezniük kell a tevékenységükből eredő károk fedezésére szükséges felelősségbiztosítással, megfelelő induló tőkével is, vezető állású személyeiknek pedig szakmai végzettséget és gyakorlatot kell igazolni. Az alkusszal kapcsolatba lépő ügyfelek érdekeinek védelme érdekében mindezeket az MNB engedélyezési eljárása során, később pedig e piaci szereplők felügyelésekor vizsgálja.

A jegybank eddigi adatai szerint ugyanakkor a Bankmentor Kft. – amely tevékenységét „mediátori tevékenységnek”, „adósságcsökkentésnek”, „tartozásrendezésnek” nevezi – nem rendelkezik az MNB engedélyével pénzügyi tevékenység végzésére Magyarországon.