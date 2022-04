Manapság egyre nagyobb a speciális étkezési igényeknek megfelelő élelmiszerek iránti kereslet. Ezt bizonyítja a Tesco - magyar vásárlók körében - végzett felmérése, amely szerint a válaszadók 53 százaléka egészségügyi megfontolásból, illetve betegségmegelőzési célzattal, 33 százalékuk egészségfókuszú életmódja miatt választja ezeket, míg 32 százalékuk súlyt szeretne leadni a segítségükkel.

A megkérdezettek 78 százaléka számára a tudatos táplálkozás zöldségekben és gyümölcsökben gazdagabb étrendet jelent, 66 százaléknak pedig a cukorbevitel csökkentését. 58 százalék azok aránya, akik az összetevőkre figyelnek oda, illetve készételek vásárlása helyett inkább otthon főznek, 48 százalék pedig kevesebb feldolgozott ételt fogyaszt. Az öt leginkább keresett termékkategóriába tartoznak az alacsony cukortartalmú, illetve hozzáadott cukrot nem tartalmazó termékek, a termelői árucikkek, valamint a csökkentett zsírtartalmú és laktózmentes termékek.

Az eredmények "válaszolva" a Tesco bővítette a tudatos táplálkozást támogató termékválasztékát: nemrég 200 új termék került fel a palettára. Köztük márkás adalékmentes készételek, mindenmentes reggelik, vegán élelmiszer-készítmények, gluténmentes lisztek és tészták. A Tesco emellett a saját márkás termékeinél is bővítette a kínálatot: a növényi alapú készételeit tartalmazó Plan Chef választékában több mint 30 új termék kapható, amelyekkel nemcsak a vegetáriánusok vagy a vegánok, hanem a hagyományos étkezést követők is változatosabbá tehetik étrendjüket. A fagyasztott és hűtött ételek között megtalálhat a vegán gombaburger vagy bolognai spagetti is.