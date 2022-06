A nyílt tender eredményét az ajánlatkérő Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A nyerteseknek - az elkészült fejlesztési koncepció és előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján - a tervezett beruházásra vonatkozó következő feladatokat kell elvégezniük:

Kapcsolódó Biztonságosabb lesz a Békéscsaba és Lökösháza közötti vasúti közlekedés

részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,

engedélyezési tervek elkészítése, engedélyezési feladatok ellátása,

kiviteli tervek teljes körű elkészítése,

a beruházás közmű- és közúti kapcsolódásainak tervezése.

A repülőtéri futópálya előirányzott alapterülete 112 500 négyzetméter, az utasterminál előirányzott alapterülete 1 ezer négyzetméter.

A nyertesekkel május 30-án kötött szerződést a város.

Indult még a közbeszerzésen az Óbuda Építész Stúdió Kft., az "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Kft., továbbá az Utiber Közúti Beruházó Kft. is.

A Napi.hu tavaly februárban, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter békéscsabai látogatása kapcsán írt - az MTI tudósítás alapján - a repülőtérről. A békéscsabai repülőtér fejlesztésének előkészítésére 2020 végén 154 millió forintot biztosított a kormány, jelenleg dolgozzák ki a részletes terveket. Szó van a futópálya 1800, illetve 2500 méteres meghosszabbításáról is. A tényleges munkálatok várhatóan 2022-ben indulnak. Ezzel kapcsolatban Palkovics László úgy fogalmazott: a repülőteret alkalmassá kell tenni cargo és business utazásokhoz is, ez magával hozza, hogy sport céloknak is meg fog felelni.