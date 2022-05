Kiderült, kinek drága a benzin és kinek nem

A magyar autósok jelentős részének, főként a nyugdíjasoknak még az árstoppal együtt is túl drága az üzemanyag, de vannak olyanok is akiknek nem befolyásolja az autózási szokásait a benzin vagy a gázolaj ára, és ez így lenne akkor is, ha piaci árat kellene érte fizetni.