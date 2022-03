2021-ben a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) közlése szerint a tagok díjbevétele meghaladta az 1376 milliárd forintot. Ez 10,75 százalékkal magasabb, mint amennyi az előző évi volt, derül ki a szövetség összesített adataiból. A számok kis mértékben eltérnek az Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikáitól, mivel utóbbi nem veszi figyelembe a fióktelepek eredményeit, másrészt nem mindegyik biztosító tagja a szövetségnek – emlékeztetett pénteki sajtóbeszélgetésén Pandurics Anett, a Mabisz elnöke.

A korábbi évektől eltérően tavaly az élet üzletág díjbevételei gyarapodtak nagyobb ütemben, 13,9 százalékkal, 634 milliárd forintra. Ezzel szemben a nem-élet területen a díjbevételek 8,2 százalékkal, 742 milliárd forintra emelkedtek. A díjbevétel növekedést leginkább az indexálások és az élet egyszeri és eseti befizetések okozták. Kimagasló mértékben a kockázati életbiztosítások díjbevétele nőtt 2021-ben, összesen mintegy 48,6 százalékkal. A nyugdíjbiztosítások növekedése már valamivel az teljes élet ágazat bővülése alatti, összesen 13,4 százalékos volt. Az indexhez- vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 15,8 százalékkal nőttek. Az egészségbiztosítások pedig igen jelentős mértékben, 48,6 százalékkal bővültek tavaly. A válság felerősítette az öngondoskodás jelentőségét, a visszavásárlások aránya is kedvezően alakult.

A nem-élet termékek közül a vállalati vagyonbiztosítások (kivéve kkv-k) díjbevétel növekedése volt a legmagasabb, 18,5 százalékos. A lakossági vagyonbiztosítások 7,9 százalékkal nőttek, a kgfb (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás) csak 3,3 százalékkal, a casco viszont 9,4 százalékkal hozott több díjbevételt, mint 2020-ban. Ez a négy termék a nem-élet ágazat díjbevételének több mint 80 százalékát adja. Az átlagtól jóval magasabb volt az ipari biztosítások bővülése, a kgfb-díjakat valószínűleg díjcsökkentő irányba befolyásolta az alacsonyabb forgalom az utakon, de a magas kárinflációt is figyelembe kellett venni.

Több lett a kárráfordítás is

Az pandémiának áldozatul esett utasbiztosítási piac tavaly még mindig gyengén teljesített, a 2019-es számok felét hozta. Az építőanyagok inflációja miatt érdemes a lakásbiztosítási szerződéseket korszerűsíteni, a biztosítók által ajánlott indexálást felfogadni, elkerülve ezáltal az alulbiztosítottságot.

A tárgyévi kárráfordítások összeségében 12,3 százalékkal emelkedtek, ez meghaladta a díjbevétel növekedési ütemét. Az élet területen a kárráfordítások 16,0, míg a nem élet területen 7,0 százalékkal nőttek 2021-ben.

Segítik a biztosítók a menekülteket

A Mabisz az ukrajnai menekültek ellátása érdekében 10 millió forinttal támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. E mellett a szövetség szinte minden tagja csoportszinten és egyénileg is nagyon jelentős felajánlásokat tett már eddig is a menekültek megsegítésére, vagy most önti végső formába a konkrét terveket. Eddig a magyarországi biztosítók - anyavállalataik összességében több százezer dolláros, illetve több tízmillió eurós felajánlásai mellett - közvetlenül több mint 135 millió forintot ajánlottak már fel a menekültek támogatására olyan segélyszervezeteken keresztül, mint a Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat és az Ökumenikus Segélyszervezet.

Van olyan biztosító, amelyik már a Magyarországon maradó menekültcsaládok gyermekeinek iskoláztatására készül iskolaszerek és számítástechnikai eszközök beszerzésével, mások a menekültek elszállásolását segítik. Több társaság emellett munkatársai körében adománygyűjtést vagy pénzadományokat szervez, önkénteseket toboroz a menekültek ellátásának segítéséhez. Az az általános benyomás, hogy társaságonként és munkavállalókként is, minden szinten segíteni szeretne mindenki.

