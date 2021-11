- A Kifli branddel agresszív kampányolásba, terjeszkedésbe kezdett a cég. A cél földrajzilag is minél nagyobb terepen lefedni Magyarországot, vagy a meglévő piac erősítése?

- Nem mondanám agresszívnak, inkább a marketingünk felébresztéséről van szó. Meg akarjuk ismertetni a céget minél több emberrel, megértetni, hogy pontosan mit csinál a Kifli. Bőven van hely a piacon, akár ötszörös növekedésre is van lehetőségünk. Ezt azonban nem rövid távon, hanem néhány éves időintervallumban kell elképzelni.

- Tervez a vállalt forrásbevonást?

- A tőkebevonás mindig csoportszinten történik, az utolsó azzal a céllal történt, hogy újabb piacokat nyissunk és raktárakat automatizáljunk. Ez a német és az osztrák üzletágat érinti a leginkább, mi már önállóan tudunk működni, nagyobb tőkebevonás nélkül. Nagyobb beruházások és terjeszkedések esetében a szükséges nagyságrendben kölcsönt veszünk fel a csoporttól. Helyi szinten nem szoktunk forrást bevonni, azt a befektetők nem szeretik.

- A sok helyen látható reklámok mellett kritizálják is a Kiflit a vevők, hogy drága, hiába egyre ismertebb a márka. Hogyan történik az árazás?

- Nekem kicsit fáj is, mert sokat teszünk azért, hogy mindig piaci árakat határozzunk meg. Több ok van. A legnagyobb növekedés a cégnél a Covid ideje alatt történt, akkor nem volt erőforrás összemérni az árakat és azokhoz alkalmazkodni. Most már több energia jut erre, automatizált, robotizált erőforrás jut arra, hogy piaci áron szolgáltassunk. A piacon a 10 legnagyobb versenytárshoz mérjük magunkat, főleg a szupermarketben leginkább keresett termékek kategóriájában.

Klekner Peter, a Kifli.hu vezetője Kép: Napi.hu , Szabó Dániel

A minőségi termékeknél más az árazás, ezt a vásárlók is megértik. Merem azt állítani, hogy nagyon jól vagyunk pozicionálva mind az akciós, mind a normál árak tekintetében. A harmadik tényező, hogy drágul az egész a piac, és ezt az online felületeken jobban átlátják a vásárlók, mint a megszokott szupermarketben. Ha elő is fordulnak még nagyon túlárazott termékek, azt gyorsan tudjuk orvosolni, vásárlói visszajelzések alapján akár.

A robotizált rendszerünk minden nap figyeli az árakat különböző felületeken, árjavaslatokat ad a beszerzőknek. Napi szinten tudunk reagálni, azt elkerülendő, hogy az áraink miatt szoruljunk ki a piacról, de gondolom ezt a többi versenytárs is így kezeli. Nem akarjuk azt, hogy azzal, hogy az online rendelés kiszállítását szolgáltatásként nyújtjuk, a vevők becsapva érezzék magukat, amiért felárat kell fizetniük, mint a quick commerce-ben.

- Akar a Kifli is fél órán belül kiszállítani?

Meg kell különböztetni azt, amikor egy bolt saját üzleteiből viszi a termékeit, és akinek az a szolgáltatása, hogy nagyon gyors. Ez az úgynevezett quick commerce, ez nem mi vagyunk. Természetesen mi is arra törekszünk, hogy minél gyorsabban eljusson a rendelés a vásárlóhoz, mert a három óra még mindig sok ahhoz, hogy egy jó vacsorát kitaláljon és megfőzhessen valaki az utolsó percben.

Valószínűleg elmegyünk a két óra felé. De az nem a fél órás kiszállítás világa, ahol egy családi bevásárlásról van szó, ami tartalmaz 22-23 tételt és meghaladja a 15 ezer forintot. Ilyenkor a vásárló inkább a minőséget, a jó csomagolást, a környezetbarát kiszállítást keresi. A gyorsításhoz sok kisebb állomást kéne nyitni, ami nem is környezetbarát.

Biztosan fogunk nyitni még egy raktárt, ezt Budapest mérete kifejezetten indokolttá teszi. Egy ilyen méretű várost egy raktárból nem lehet kiszolgálni, kis raktárak viszont nem lesznek. A sebesség fontos, de nem ez a vásárlóink legfőbb igénye. A két raktárral már Budapest és az agglomeráció is kiszolgálható.

- A futárok, akikkel vevők találkoznak a cég alkalmazottai?

- Alvállalkozókkal dolgozunk, vegyesen használják az eszközöket, az autók a sajátjaink.

- A fizetésekben mennyire alkalmazkodtak? Mindenhol a kiskereskedelemben egyre nehezebb munkaerőt találni.

Nálunk eleve elég magasra voltak beállítva a bérek, most, ha jól tudom a hazai bérrangsor élén vagyunk a visszajelzések alapján. A futárok egyre többet tudnak keresni abból, hogy a cég is hatékonyabbá válik, így több fuvart is tudnak teljesíteni. A borravalót egy-az-egyben a futár kapja meg.

- A terjeszkedéshez a versenytársaktól kell elvonzani a futárokat?

- Nem, teljesen más modellek vannak. Más cégek biciklis, robogós futárokkal működnek, nálunk adottság az autó. Ennek megfelelően sok taxis is dolgozik nálunk, illetve sokan jöttek a szállodaiparból is, olyanok, akik szezonálisan dolgoznak sofőrként. Ők majd visszatérnek, vagy nem. Most lekopogom, elég jól vagyunk a futárokkal, sokan maradtak a Covid után is, megszerették a munkát.

- Látszólag fejlődőben, átalakulóban van a kiskereskedelem a kiszállítási szolgáltatás terjedésével. Hova tart ez a piac és hol látja a saját cégét benne?

Úgy látom, hogy az alapszintről elindulva, ha az ember bemegy a boltba, az időigényes. Következő lépés, ha egy bolt nyit egy online felületet és ott meg lehet rendelni az árut a boltba, vagy a bolt ki is szállítja. Ennek a következő szintje megrendelni az árut egy olyan szolgáltatótól, aki mindezt raktáron tartja, ez lennénk mi.

De ez még mindig nagyon hasonlít a hagyományos kiskereskedelemhez. Mi el szeretnénk menni egy olyan szintre, amikor a vásárlónak nem kell néznie a szabad szállítási időket, hanem egyszerűen amikor kényelmes neki, megrendeli, és nagyon rövid időn belül meg is kapja azt, amit vásárolt.

Piacfejlődés szempontjából a jövő szerintem az, hogy mindenki elmegy az online irányba. Abban még kevesen kelnek velünk versenyre, hogy egy nagy raktárból, a nagybevásárlást relatív kis idő alatt ki is tudják szállítani. A piac fejlődéséhez több ilyen szereplő kell.

- Ha elmegy minden az online irányába, akkor hogyan fog kinézni a kiskereskedelem, bezárnak a CBA-k és a Tesco-k?

- Ezt tőlük kell megkérdezni. Alapvetően más üzleti modellből indulnak, nekik át kell alakulniuk fizikaiból online-ra. Nekünk megvan az az előnyünk, hogy eleve online indultunk és az is leszünk. Teljesen más a stratégia és a költségvetés, nincs is rálátásunk, hogy egy CBA-nak mi a mostani körülmények között a feladata.

- Kifli fizikai bolt lesz?

Olyan szinten elképzelhető, hogy lesz átvételi pont, ahova árut rendelhet a vásárló. Ahelyett, hogy a futárra várna, megtalálja a bevásárlását egy boxban. Csehországban már létezik ilyen, a Rohlik-pont.

- A csoporthálózaton belül hova rangsorolja a magyar piacot?

Pillanatnyilag a második legfejlettebb a mi piacunk. Dinamikában nagyon érdekes, abból kiindulva, hogy milyen volt a háttér és hogy alakította az indulást a Covid. A cég éves szinten profitábilis, ezt most a sok befektetés a logisztikába és a raktárba húzza csak vissza.

Van egy 3 éves terv, tipikusan úgy tervezünk, mint bármelyik másik cég. Van egy 6-7 éves tapasztalatunk a cseh piacról, de figyelembe vesszük a magyar piac változásait, ezeket igyekszünk rugalmasan kezelni.

- A Kifli az élelmiszerek mellett gyógyszert is kínál. Lesznek új termékkörök a kínálatban

-Szerintem minden szegmens megvan, elektronika, játékok és egyéb dolgok legfeljebb szezonálisan szerepelnek a kínálatban. Az élelmiszer a fő vonal, nem is tervezünk olyan termékkörökbe belemenni, amelyek komolyabb váltást jelentenének. Saját márkás termékek terén sok újítást fogunk bevezetni sok kategóriában. Jövőre például egy privát magyar kézműves sör márkát vezetünk be, amely terjeszkedne Európában. Egy ilyen sajátmárkás indulás nagyjából hat hónap előkészítést igényel.

- Hogyan tervezik növelni a készletet, ha az üzlet is növekedik a hazai piacon?

Az a 15 ezer termék, ami elfér a raktárunkban lefedi az összes vásárlói igényt, amit részben dinamikusan kezelünk, szezonális alapon. A beszerzés tervezése részben automatikusan történik, a zöldség-gyümölcs érzékenyebb, azt kézi munkával oldjuk meg. Jelenleg még nincs teljesen tele a raktár, nagyjából 13500-nál vagyunk a teljes 15000 képest.

- Jön az ünnepi szezon, számos kedvezményt ad a kormány, ami jelentős költési lehetőséget ad a lakosságnak. Erre kell külön készülni?

- Külön erre nem készülünk. A karácsonyi szezonra már most tudjuk, hogy milyen áruból mennyit fogunk tartani. A többletköltések hatásával még egyelőre nem mertem tervezni. Szezonálisan a tipikus ünnepi termékekről a partnerekkel és beszállítókkal megegyeztünk, ez a teljesen bevett kínálat, ami hagyományosnak mondható, vagy ami épp népszerű a piacon. A fogyasztók is jelezhetik, hogy mit hiányolnak.

- A Kifli állandóan hirdeti a romlandó, lejáró szavatosságú termékeket csökkentett áron. Ez kifizetődő? Mi lesz azokkal a termékekkel, amiket így sem vesznek meg?

A legtöbb kidobás ebből keletkezik az élelmiszeriparban. Nálunk ez négyszer-tízszer kisebb, mint az iparági átlag, de ez is sok. A leértékelés célja, hogy bármi áron eljusson olyanhoz az áru, aki elfogyasztja. Ez a cégnek akár veszteséges is lehet. Együttműködünk az Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, akik a rendszerünk alapján tudják a várható akciókat, mivel az jelzi két nappal a lejárat előtt. Egy nappal előtte már a bank és a dolgozók között is sok zöldség-gyümölcsöt és romlandó árut szétosztunk. Az ár akár órán belül változhat, az algoritmus a raktárkészlet alapján dolgozik, minél magasabb a készlet annál nagyobb a kedvezmény.

- A Kifli kínálatában több itthoni cég, azon belül is kisebb, családi vállalkozásokként működő tenyésztő, termelő van. Ezek mennyiben tudják kielégíteni a vevők mennyiségi igényeit?

Arra törekszünk, hogy minél nagyobb arányban. Ha nem, akkor tudunk sokkal több termelővel is dolgozni, képesek vagyunk rá. Arra épül a cég, hogy ezeket a termelőket segítsük a növekedésben, ehhez támogatást is nyújtunk a teljes termékfejlesztési, piacteremtési folyamatban. Ebbe beletartozik a finanszírozás, a logisztika és a marketing.

Folyamatosan növekszik az arány, jelenleg 45 százalék felett van az itthoni termelők által előállított termékek részesedése, főleg a friss áruk terén.

Nálunk nagyon magasak a minőségi elvárások, ha valamibe egy itthoni beszállító belebukhat az a minőség, illetve annak a fenntartása. De, aki ennek megfelel, annak már minden egyéb üzleti kérdésben nagyon hatékonyan tudunk segíteni.