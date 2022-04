Kincsek kerültek elő a Buda-Cash vagyonából

Egy patinás C. Polzer & Comp bécsi páncélszekrény mellett több festmény, köztük Nádler István és Bukta Imre alkotásai is vevőre várnak a 2015-ben bedőlt Buda-Cash Brókerház Zrt. megmaradt vagyonából. Decemberben első meghirdetésre elkelt egy Jaeger-LeCoultre Atmos asztali óra – amit nem kell felhúzni, a hőmérséklet-változás működteti – és egy Doxa női karóra is. Igazán értékes vagyonelemek a brókerház tulajdonosaihoz köthető Opimus Nyrt.-ben voltak, de az nem lett része a felszámolási vagyonnak.