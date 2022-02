Visszatornázták az eladóhad létszámát a boltosok 2021 novemberére, a nagyobbak (a legalább öt főt foglalkoztatók) körében. Kellett is, hiszen az év vége jól sikeredett a boltos világban, sok vásárló a hagyományos boltban vette meg az ünnepi asztalra valót és az ajándékokat, a webáruházak pedig lefagytak, alig nőttek a korábbi esztendőhöz képest.

Az iparcikkes piac novemberben 5, decemberben 10 százalékkal ugrott meg a korábbi esztendőhöz képest, miközben a webáruházak 0,9 és 4 százalék körüli elmozdulást könyvelhettek el az év utolsó két hónapjában. Tehát kellett a több dolgozó a boltokban.

Ezzel együtt azonban a munkaerőhiány is visszaköszönt - volt 2019-ben is, és magasra szökött az eladókeresési láz 2022 elején is. Kellett is tolni a béreket felfelé.

A foglalkoztatási mélypont 2020-ban a boltzáras hónapokban volt, áprilisban és májusban 134 ezer eladó dolgozott a boltokban (a teljes létszám 190 ezerre esett) - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog.

2021-ben viszont a boltzáras márciusban és áprilisban már nem csökkent a létszám az év elejihez képest, ebben a boltos körben (az öt főnél nagyobb boltos vállalkozásoknál).

De akkor hol is esett a létszám?

A heti monitoros statisztika szerint 2021 utolsó negyedévében, október és november között a teljes kereskedelemben (bolti kiskereskedelem, járműkereskedelem, nagykereskedelem) 585 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma (ebben mindenki benne van, alkalmazott, vállalkozó, vagy például segítő családtag). Egy évvel korábban ugyanakkor 603 ezer fő dolgozott a kereskedelemben, ami 18 ezer fős csökkenés.

Létszám a kereskedelemben (negyedik negyedév, ezer fő)

2019 2020 2021 alkalmazottak (legalább 5 fős vállalkozások) 403 395 408 összes foglalkoztatott 609 603 585 Forrás: KSH

A boltos foglalkoztatásról jelenleg a 2021-es esztendőnek csak az első három negyedévnyi adata van meg (a boltos foglalkoztatás egyik szelete a teljes kereskedelemének az előbbiek szerint), és az is csökkenést mutat, ugyanakkor az egyes negyedéveket éven belül erős hullámzások is jellemzik.

Az eddigiekből azért így is kitűnik, hogy ha sem a nagyobb boltoknál, sem a kereskedelem egészében nincs létszámcsökkenés az alkalmazotti körben a legalább öt fős vállalkozások viszonylatában, és az alkalmazotti jelleg döntő jellemzőjük a teljes foglalkoztatást nézve is, akkor a létszám visszaesésének nagyja a kisebb kereskedelmi vállalkozásokat sújtotta.