A kormány nemrég rendeletben szabályozta az új hulladékhatósági jogköröket. Így majd egy új szervezet alakul az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) és a megyei kormányhivatalokban a célra, de közben az országos és budapesti témák a Pest Megyei Kormányhivatalhoz tartoznak, a radioaktív ügyeket pedig a Baranya Megyei Kormányhivatal viszi - derül ki a Népszava cikkéből.

Részben ezzel nem lehet probléma: változatlanul, a megyei kormányhivatalokon belül alakulnak, ahol a kérdésekről eddig is döntöttek, de kibővített engedélyezési és ellenőrzési jogköröket kapnak. A kormány az új hatóság fő feladatául az illegális szemétkupacok felszámolását szabta, viszont ahogy eddig, úgy a jövőben is a kormányhivatal állítja ki, ami szakértők szerint nem feltétlenül gyorsítja az ügyintézést. Tisztázatlan az új hulladékhatóságok megalakulásának időpontja is, szakmai pletykák szerint július 1. lehet majd a végső határidő, de ez még nem biztos.

Az sem világos, hogy a kukaholdingként botránycégként a történelembe vonult NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő jövője mi lesz. A 2023-tól tervezett koncessziós rendszerben a kukaholding számos jelenlegi feladata - így például a begyűjtött települési hulladék tulajdonjoga - a leendő koncesszorra száll, de már most elvették a hatóságszerű tevékenységet tőle, hogy a települési hulladékszállítók működéséhez elengedhetetlen úgynevezett megfelelőségi véleményt immár a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal állítja ki. Szakértők szerint így végül a díjak kiszámlázása maradhat csak az NHKV-nél.

Bár az egyszer használatos műanyagokat július 1-től bizonyosan betiltják, egyelőre az ennek részleteit tisztázó, végleges végrehajtási rendelet is várat magára. Amiként a szintén 2023 közepétől tervezett italospalack-visszaváltási rendszerről sem tudni, pontosan hol, mely formában, mely termékekre és mennyit fizetnek majd - teszi hozzá a lap.