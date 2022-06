A május 28-tól hatályos új akciós szabályok lényege, hogy ha a boltos vagy más szolgáltató a vásárlót csalogató leárazás meghirdetésében a korábbi árat is fel akarja tüntetni, akkor a megelőző 30 nap legkisebb árát kell kiírnia, ami az összehasonlítás alapja lehet (nehogy egy, kevéssel az akció kezdete előtt felnyomott árhoz méricskéljen) - írja a Blokkk.com cikkében.

A gyakorlatban ez azt jelenti ugyanakkor, hogy ha 30 napon belül két akció követi egymást ugyanabból a portékából, akkor a második leárazás esetében nem az akció nélküli legkisebb árat, hanem az akciósat kellene feltüntetni, hiszen nincs kivétel. Egy 100 forintos terméket így ha egyszer már leáraztak 30 napon belül 20 százalékkal, majd ismét egy ilyen mértékű árengedményt adott a boltos, akkor a második esetben nulla lenne a feltüntethető árengedmény. (E probléma áthidalásáról lent olvashat bővebben.)

A kiskereskedelmi szektort is érintő extraprofit adó a reklámköltségeket is megfaragja, ez hatással lesz az akciózásra is.

Új akciók az üzletekben

A boltosok azonban az elmúlt hetekben új akciós ösvényeket tapostak ki maguknak - véli a szakportál. Az egyik, hogy bár nincs ünnep, de egyre több az úgynevezett ajándékozás a boltban. Ilyen például ha a vásárló egy meghatározott összeg felett vásárol, akkor kap egy ajándék terméket, vagy egy adott termék mellé egy másikat is ajándékba kap.

Lehet találkozni "kettőt fizet, hármat kap" akcióval, vagy olyannal is, hogy a legolcsóbb ingyen van, ha több terméket vásárolunk.

Akad olyan reklám is, hogy a gyártó honlapján lehet regisztrálni a vásárlás után pénzvisszatérítésért. Van, aki azt tünteti fel, hogy az adott portéka ára mióta nem változott - a napról-napra emelkedő árak közepette ennek is lehet reklámértéke. És találkoztunk 1 százalékos árengedmény feltüntetésével is (egy ezrest lehetett vele megspórolni) - írta a Blokkk.com.

Szlogenverseny indult

Ha a kereskedő gyakrabban akciózik egy-egy portékából, akkor a fent említett új szabály miatt nincs értelme feltüntetni a korábbi árat. Erre találták ki a boltosok, hogy ugyan olcsóbban adnak egy-egy portékát (a szabályoknak megfelelően nem tüntetve fel a régi árat és az akciózás tényét), de a régi ár helyett egy csattanós jelzőt írnak az árcédulára. Ennek célja, hogy azért vegye észre a kedves vásárló, hogy valamit most nagyon jó áron kap.

Aldi: csak ennyi!

Lidl: szuper ár!

Penny: pont csak

Spar: csak

dm: mindig megéri

OBI: top ár

Ilyen furfangos, figyelemfelkeltő szóval ellátott árcédulákra említ néhány példát a szakportál, ezeket a reklámújságokból gyűjtötték össze: