Az új Reál üzletek építészeti mintájául szolgáló épület 2100 négyzetméteres lesz, a legmodernebb alapanyagokból és technológiával épül; helyet kap benne egy drogéria is. A kivitelező Konstrukt X. Kft. kialakít egy 800 négyzetméteres üzlethelyiséget is, amelyet bérbe adnak majd, arról jelenleg is folynak a tárgyalások.

Építenek egy 211 férőhelyes parkolót, hat elektromos töltőhelyet, 60 kerékpártárolót, továbbá rendezi a környék több közlekedési csomópontját is, az egyik útkereszteződésbe jelzőlámpát telepítenek - közölte Túri Zsolt, a kivitelező cég ügyvezető igazgatója.

Tyetyák Magdolna, a beruházó Élésker Kft. ügyvezetője az MTI kérdésére válaszolva elmondta, a beruházás végleges költsége még nem ismert, a tervezés ugyanis csak néhány lépéssel előzi meg a kivitelezést; a forrást saját erőből és banki hitelből biztosítják.

Cikkünk frissül.