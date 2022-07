A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (naptári évvel megegyező üzleti év esetén május 31-ig) letétbe helyezni.

Amennyiben a társaság esetében kötelező a könyvvizsgálat, akkor a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést is letétbe kell helyezni – hívja fel a figyelmet Gulyás Gábor, az International Consulting Team Audit Kft. vezető könyvvizsgálója. Továbbá az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot is letétbe kell helyezni.

A KSH adati szerint 2021-ben valamivel több mint 527 ezer társas vállalkozás működött Magyarországon. Ebből vélhetően a korábbi évek statisztikáiból kiindulva (jellemzően kft.-k és bt.-k) több ezer olyan vállalkozás lehet, amely nem teljesítette a beszámoló letétbe helyezését és közzétételi kötelezettségét 2022. május 31-ig.

Milyen szankciók érhetik a vállalkozásokat?

Amennyiben az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a társaság megsértette a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi előírásait, akkor a következőképpen jár el:

A NAV 30 napos határidővel felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. Ezen idő alatt a mulasztás szankció nélkül pótolható.

Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, a NAV újabb 30 napos határidővel 200 ezer forint mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. (A mulasztási bírság kiszabásakor figyelembe veszik a vállalkozás adóhatósági minősítését, így például megbízható adózó esetén ez 100 ezer, kockázatos minősítésű adózónál 260 ezer forint is lehet.)

Ha az adózó a beszámoló letétbehelyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, az adóhatóság az adózó adószámát hivatalból törli és erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

Amennyiben az adózó a beszámoló letétbehelyezési, illetve közzétételi kötelezettségét az adószám törléséről szóló határozat véglegessé válását megelőzően teljesíti, úgy az adószám nem kerül törlésre - tette hozzá Gulyás Gábor könyvvizsgáló.

A mulasztó vállalkozások nem csak bírságot kaphatnak, hanem versenyhátrányba is kerülhetnek a többi piaci szereplővel szemben. Például

hátrányba kerülhetnek egy támogatás igénylése során,

magasabb kockázati besorolásba kerülhetnek egy hitelkérelem során, vagy a hitelkérelemhez szükséges minősítés nem történik meg addig, amíg a társaság nem pótolja a letétbehelyezési, közzétételi kötelezettségét.

Számos esetben előfordul, hogy a társaságok ugyan letétbe helyezik és közzéteszik a beszámolójukat, de arról nincs tudomásuk, hogy egyébként könyvvizsgálatra kötelezettek lennének, és így könyvvizsgálói jelentés nélkül teljesítik a beszámoló letétbe helyezését, ami szintén gondot okozhat – hívja fel a figyelmet, az ICT Audit Kft. vezető könyvvizsgálója.