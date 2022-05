Lakásaink hűtése is lehet kevésbé ártalmas

A légkondicionálók lassan annyira alapvető berendezésekké válnak a magyar háztartásokban is, mint a hűtőszekrény vagy a televízió. Még azokat az embereket is „megtérítették” a hosszúra nyúló nyári hőségriadók, akik korábban - akár az ízületi, akár a légúti betegségektől való félelmükben - elutasították a klíma használatát. Napjainkban már olyan sokan használják, hogy gyors terjedésük miatt új szabályokat kellett alkotni annak érdekében, hogy kevésbé károsítsák a környezetet. Ma már nem lehet például korlátlan mennyiségben hűtőközeghez jutni, azt csak regisztrált klímaszerelők vásárolhatnak; és a technológia fejlődésnek köszönhetően maguknak az anyagoknak is egyre kisebb az ökológiai lábnyoma.