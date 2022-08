A kormány bejelentette, de még nem tudnak devizában adózni a cégek

A pénzügyminiszter július végén jelentette be, hogy a cégek a társasági és az iparűzési adót euróban vagy dollárban is megfizethetik. A taóra vonatkozó jogszabály augusztus elején meg is jelent. A Niveus Consulting Group most arra hívja fel a figyelmet, hogy a cégek többsége nem tud idén devizában fizetni. Az iparűzési adót nem rendezte a jogszabály, a taó devizában történő megfizetését pedig csak 2023-tól választhatják a naptári év szerint adózó cégek.