A Külgazdasági és Külügyminisztérium február elején közzétette az EKD (egyedi kormánydöntéssel adott) támogatásainak frissített listáját.

Ahogyan várható volt, rekord összeget fizetett (a szabályozási enyhítések, a különleges gazdasági övezetek létrehozásával az iparterületek önkormányzattól való elcsatolása mellett) a három dél-koreai akkumulátorgyárnak a kormány Gödön, Komáromban és Iváncsán - hívja fel a figyelmet a közpénzfigyelő K-Monitor civil szervezet a Facebook-oldalán. A három gyár összesen 138,52 milliárd forint támogatást kapott.

A Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős beruházásaként beharangozott iváncsai akkumulátor-beruházás rekordösszegű, 76,36 milliárd forintos kormányzati támogatást kapott, a szerződést 2021. december 22-én írták alá a dél-koreai tulajdonú, komáromi székhelyű SK On Hungary Kft.-vel. (Az iváncsai ipari parkban felépülő, az elektromos autókhoz szükséges akkumulátorokat gyártó üzem infrastruktúrájának a kiépítésére is költ a kormány, tavaly júniusban mintegy 50 milliárd forintot hagytak jóvá az ehhez szükséges közúti, vasúti és közmű fejlesztésekre.) Szijjártó Péter külügyminiszter tavaly januári bejelentése szerint a dél-koreai SK Innovation 681 milliárd forintért tervez Iváncsán új akkumulátorgyárat építeni. A szerződéses adatok szerint a tervezett beruházás értéke jelenleg 592,63 milliárd forint.

Az azonos tulajdonosi körbe tartozó, komáromi SK Battery Manufacturing Kft.-vel is 2021. december 22-én szerződtek a Komáromban tervezett 199,1 milliárd forint értékű akkumulátor-beruházás 28,49 milliárd forintos magyar kormányzatai támogatására. Itt ezer új munkahely létrehozását vállalta a dél-koreai befektető.

A szintén dél-koreai tulajdonú Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi akkumulátor és szárazelem gyárának bővítésére 2021. december 27-én írták alá a támogatási szerződést, 33,67 milliárd forintos dotációról. A beruházás tervezett összege 367,37 milliárd forint, és 1200 új munkahelyet ígérnek. (A Samsung-gyár infrastruktúrájának kiépítésére is költ a kormány, plusz mintegy 37 milliárd forintot.)

Akkumulátor nagyhatalom leszünk

"A jövő egyik legfontosabb technológiája az akkumulátor, az energiatárolás lesz, Magyarország pedig azt a célt tűzte ki, hogy Európában a második legnagyobb gyártási kapacitással bíró tagállam legyen Németország után" - fogalmazta meg a kormány célját Palkovics László innovációs miniszter tavaly októberben egy konferencián.

Már eddig is jelentős akkumulátor-beruházások kezdődtek el, illetve működnek hazánkban. Januárban a 24.hu készített ezekről összesítést: az ország 17 településén jelentek meg zömében ázsiai e-akkumulátor-beruházók. Eddig 20 cég több mint 2800 milliárd forintot fektetett be, amihez 308 milliárd forintnyi állami támogatást kaptak. Ez az összeg bővült most ki a három említett nagyberuházás támogatásával.