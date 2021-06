Hétszázmillió forintot is meghaladó biztosítási összeget fizetett ki az Aegon Biztosító Magyarországon a Covid miatt az életbiztosításokra és a baleseti konstrukciókra a járvány kezdete óta – jelentette be a biztosító. Ez mintegy 1600 kár kifizetését jelenti, amelyből 1003 esetben haláleset miatt térített a biztosító. A kifizetett összeg döntő többségét a Covid miatti halálesetek teszik ki. A fennmaradó összeget kórházi ápolás és a táppénzes állomány után térítette az Aegon.

Az Aegon életbiztosításoknál korábban sem volt kizárás a világjárvány. A biztosítók általában 6 hónapos várakozási idővel számoltak, ami azt jelenti, hogy ennyi időnek kell eltelnie a biztosítás megkötése után ahhoz, hogy az életbiztosításuk alapján kifizetésre kerüljön a biztosítási összeg, amennyiben a biztosított meghal. Ezt a várakozási időt a Covid okozta haláleset esetén – meghatározott feltételek mellett – az Aegon lecsökkentette 30 napra.

A baleset-biztosítások egyik sajátossága, hogy a világjárvány kizáró tényező volt a legtöbb szerződéstípus esetében, azaz ilyen esetekben a biztosítótársaságok mentesülhettek a kárkifizetés alól. A világjárvány kizárására vonatkozó feltételt az Aegon még tavaly feloldotta, így a baleset-biztosítások immár Covid-19 megbetegedés esetén is fizetnek az ügyfelek számára. Mivel a kizárást felfüggesztő intézkedés az általános szerződési feltételek ügyfél számára kedvező módosulását jelenti, az intézkedés a meglévő állományra is érvényes, immáron több mint egy éve.

Az Aegon a jelenleg megköthető biztosítások fedezetébe bevonta a koronavírus miatti kockázatokat: például a fertőzésből fakadó sürgősségi orvosi költségeket. Ugyanakkor vannak olyan tipikus károk egy utazónál a Covid-19 fertőzés esetén, amelyekre a három elemből álló Covid-19 kiegészítő biztosítás esetén térít a biztosító. Ilyen ha a járványügyi helyzet miatt azonnali hazautazás szükséges, a biztosított karanténba kerülése miatti többletköltségek külföldön, illetve az elutazás előtti megfertőződés esetén az útlemondás azon költségei, amelyeket más nem térít meg az utasnak.

A biztosító azt tanácsolja az utazóknak, hogy az utazás során akkor is tartsák be a védelmi intézkedéseket, ha már be vannak oltva, vagy az adott ország már nem ír elő védelmi intézkedéseket. A maszkviselés zárt térben, a távolságtartás és a rendszeres és alapos kézmosás minden utazás során csökkentik a kockázatot. Utazás előtt pedig kiemelten fontos tájékozódni az országban érvényben lévő védelmi intézkedésekről, illetve a belépés feltételeiről. A határátlépés meghiúsulása az előírt dokumentumok hiánya miatt ugyanis olyan káresemény, amelyre az utasbiztosítások döntő többsége nem fizet.