Napról napra nő a koronavírusos esetek száma ismét, a járvány negyedik hulláma Magyarországot sem kerüli el. A kormány egyelőre semmilyen korlátozó intézkedést nem vezetett be, továbbra is maszk nélkül vehet részt mindenki a rendezvényeken, a színházak, mozik még csak védettségi igazolványt sem kérhetnek a látogatóktól, nem kell maszkot viselni a tömegközlekedési eszközökön sem, és a boltokban sincsenek speciális szabályok érvényben sehol. Egyedül a lépten-nyomon kihelyezett kézfertőtlenítő állomások emlékeztetnek még arra, hogy az elmúlt másfél évben járvány volt az országban.

A központi előírások hiánya ellenére a hazai pénzügyi intézményeknél ismét megjelentek a szigorítások, több helyen újra előírták a maszkviselést, és arra is vonatkoznak szabályok, hányan tartózkodhatnak egyidőben az irodaházakban, arra is van példa, hogy maximálják az irodai munkavégzésben tölthető napok számát. Védettségi igazolványt azonban sehol sem kérnek, és az oltást sem teszik kötelezővé, legfeljebb kampányolnak mellette.

Az UniCreditnél maszkot kell viselni a fiókokban

Az UniCreditnél a home office alkalmazását a harmadik hullám után sem függesztették fel, azaz jelenleg is hibrid rendszerben dolgoznak az alkalmazottak. A távoli és az irodai munkavégzés arányát a járványhelyzet alakulásának megfelelően, az aktuális fertőzöttségi adatok függvényében rugalmasan és gyorsan tudják szabályozni, az ezzel kapcsolatos döntés során az ügyfelek és kollégák egészsége és biztonsága prioritás.

Jelenleg a fizikai jelenlét mértékét 50 százalék alatt tartják irodaépületeikben. Ha a járványhelyzet kedvezően alakul a későbbiekben, akkor várhatóan növelik majd a fizikai jelenlét arányát, de úgy tervezik, hogy a rendszeres heti két napos home office lehetőségével akkor is élhetnek majd a központi területeken dolgozó kollégák. Az ügyfeleink számára nyitott terekben az unicredites kollégák számára jelenleg is kötelező az állandó maszkviselés. Központi épületek közösen használt tereiben, azaz ha elhagyják munkaasztalaikat a dolgozók, szintén maszkot kell viselniük.

Az oltás nem kötelező, és a bank nem is különbözteti meg a kollégákat védettségük alapján, ugyanakkor egy belső anonim felmérésből tudják, hogy a dolgozók több mint 85 százaléka rendelkezik védettséggel.

Az Aegonnál önkéntesen tett védettségi nyilatkozatot kérnek

Az Aegon Magyarországnál jelenleg hibrid tesztidőszak van, ami azt jelenti, hogy az irodai munkavégzés saját döntés alapján történhet, és az irodába való belépés önkéntesen tett védettségi nyilatkozat mellett lehetséges. Az éles hibrid működés indulását a járványügyi mutatókhoz kötik, ha romlik a helyzet visszatérnek a home office-ba.

Maszkot egyelőre nem kell hordaniuk a dolgozóknak, a maszkviseléssel kapcsolatban a kormányzati előírásokat követik a járványügyi védekezés és a megelőzés tekintetében. Védettségi igazolványt sem kérnek a dolgozóktól, sem oltást. "Társaságunk valamennyi munkavállalója számára a biztonságos munkakörnyezet biztosítására törekszik, ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a kormányzati intézkedéseket és a jogszabályi elvárásokat, működésünket ezek alapján munkatársaink egészségének védelméhez igazítva alakítjuk ki" - közölték a Napi.hu-val.

Cofidis: két nap home office hetente

A Cofidisnél jelenleg hibrid rendszerben dolgoznak a munkavállalók, heti két nap home office beosztással. Ezen azonban készek változtatni, ha a járvány terjedése felgyorsul. A maszkviselés sem kötelező, de a távolságtartásra vonatkozó szabályokat a munkaállomások kialakításánál figyelembe veszik. A védettséget sem ellenőrzik, az oltás sem kötelező, és azt nem is tervezik bevezetni, beoltottságra vonatkozóan adatot nem kezel jelenleg a cég.

CIB: a rendezvényeken kötelező az oltás vagy a teszt

A CIB Bankban az „új normális” rend szerint dolgoznak, amit hosszú távon is megtartanak majd. Hibrid munkarend van érvényben a központi területeken dolgozók számára: a munkaidő 60 százalékában bejárás, 40 százalékában pedig home office. Az ügyfélszolgálat munkarendje teljesen más, hiszen ott a fióki nyitvatartás alapján dolgoznak.

Jelenleg nem kötelező a maszkhordás az épületekben, de a rendezvényeken ajánlott. A bank alapvetően igazodik a hatósági előírásokhoz és ajánlásokhoz, azok szellemében automatikusan szigorítanak. Ezen kívül szorosan figyelik a járványadatok változását, és ahogy a korábbi hullámok esetében, meghatározott esetszámhoz kötve is szigorítani fognak, azaz újra előírhatják a maszkhordást meghatározott nagyságú értekezletek esetén, valamint a munkaterületeken.

Jelenleg nincs előírás azzal kapcsolatban, hogy kötelező lenne az oltás a benti munkavégzéshez, de egyértelműen minden kommunikációnkban támogatják, hogy mindenki vegye fel a vakcinát. Egyelőre a rendezvények azok, ahol oltási igazolás meglétéhez kötik a részvételt, sőt, adott létszám felett önmintavételes antigéntesztet is kérnek a résztvevőktől, amit természetesen a bank biztosít a számukra.

Erste: ismét kötelező a maszk

Jelenleg az Erste Bank központi területein dolgozó munkatársai a szeptember elejétől bevezetett hibrid munkarendben dolgoznak, amelyben – a munkakör tartalmától függően, az érintett vezetővel egyeztetve – a kollégák a havi munkanapok maximum felében tudnak otthonról dolgozni, felében pedig bejárnak az irodába. Ezzel egyidejűleg a bank elindította a távmunkavégzés lehetőségét is, amelyet szintén a munkakör tartalmától függően, a vezetővel egyeztetve tudnak igénybe venni a dolgozók. Az Erste ezt a hibrid munkavégzést szeretné a jövőben is fenntartani.

A bank folyamatosan nyomon követi a vírushelyzet alakulását és a kapcsolódó kormányzati rendelkezéseket, és ha szükséges, változtat a munkarenden. Annyival már most szigorúbbak, hogy a központi épületben a közösségi terekben kötelező maszkot hordani.

Az Erste Bank aktívan támogatja az oltakozást, az elsők között ajánlott plusz fizetett szabadságot azoknak, akik felveszik az oltást, virológus szakember segítségével igyekeztek a kollégák oltásokkal kapcsolatos kérdéseit megválaszolni, valamint amikor lehetőség nyílt rá, segítettek az oltások megszervezésében is. Fontosnak tartják, hogy minél többen be legyenek oltva, ugyanakkor a munkavégzést nem kötik oltáshoz vagy védettségi kártyához.

Az OTP-nél kéthetente tesztelnek, és szinte mindenhol viselni kell a maszkot

Az OTP Banknál jelenleg hibrid munkavégzés van az erre alkalmas területeken. Egyelőre a home office szabályozásban nincs változás, de folyamatosan felülvizsgálják a helyzetet. A munkavállalóknak a fiókhálózati ügyfélterekben, a központi épületekben, valamint a közösségi terekben, az egy főnél nagyobb irodákban (beleértve az open office-t) az egészségügyi maszk viselése kötelező a banki belső szabályzatban foglalt kivételek mellett.

A fiókokba érkező nem fióki munkavállalóknak és a fióki munkatérbe belépő külsős személyeknek egészségügyi maszkot kell viselniük, a banki belső szabályzatban foglalt kivételek mellett. Külsős vendégek és munkavállalók számára továbbra is kötelező a maszk használata a banki belső szabályzatban foglalt kivételek mellett.

A bankfiókokba érkező ügyfeleknek a kormányzati intézkedéseknek megfelelően egyelőre nem szükséges maszkot hordania (a fióki tárgyalókban sem), de ha a járványhelyzet indokolja, dönthetnek a szigorításokról. A bank koronavírusügyi munkacsoportja hetente ülésezik, és vizsgálja felül a helyzetet.

A munkavállalók számára kéthetente biztosítanak tesztet. Igazolják a távollétet az első két koronavírus elleni oltás felvételének idejére, ezzel lehetőséget biztosítva a védettség megszerzéséhez minél szélesebb körben, az oltás viszont a szektorban nem kötelező.

A Generalinál a rendezvényeken kérik a védettségit

A Generali most áll át a hibrid munkavégzésre. Eddig is így működtek már, voltak vegyesen bejáró és otthonról dolgozó munkatársak, most azonban az eddigi területileg eltérő irodai jelenlétet egy központi iránymutatás alapján egységesítik. A jelenleg érvényes koronavírus szabályzat alapján az irodaházi kapacitás maximum 50 százalékos kihasználásával lehetséges az irodai munkavégzés. Ha romlik a helyzet, akkor alacsonyabb létszámot határoznak meg.

Kötelező maszkviselés jelenleg nincs, azonban arra biztatjuk a munkatársakat, hogy viseljék bátran a maszkot, ha szükségét érzik. A kötelező maszkviselésről korábban is a kormányzati intézkedésekkel összhangban döntött a biztosító, ha a helyzet indokolja, újra bevezetik ezt a szabályt.

Az oltásra vonatkozóan semmilyen kötelezettséget nem tervez bevezetni a cég, nincs is erre lehetőség. Védettségi igazolványt sem kérnek az irodai munkavégzéshez, de az egyik szeptember elején tartott nagy létszámú vállalati rendezvényen a vonatkozó szabályozói előírásnak megfelelően védettségi igazolványhoz kötötték a részvételt.