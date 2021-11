A kötelező védőoltás előírása csak mostantól vált lehetségessé a munkáltatók számára, de a bankok, biztosítók már egy hónapja elkezdték a szigorítást, sok helyen előírták például a maszk viselését. A frissen megjelent kormányrendeletet a legtöbb pénzügyi cég még tanulmányozza, a kötelező oltásról nincs döntés sehol, de a szabályok folyamatosan szigorodnak.

Maszk mindenütt, rendezvényeken teszt

Az Erste Banknál folyamatosan nyomon követik a vírushelyzet alakulását és a kapcsolódó kormányzati rendelkezéseket, és ha szükséges, változtatnak a munkarenden, amely jelenleg hibrid rendszerű, a munkaidő felében home office-ban lehetnek a munkatársak. Aki oltásra megy, plusz fizetett szabadnapot kap, de arról nincs még döntés, hogy a munkavégzést oltáshoz kössék. Jelenleg a központi épületben a közösségi terekben kötelező maszkot hordani, a nagyobb létszámú eseményeknél tesztelik a részt vevőket.

Az OTP-nél is most tanulmányozzák a megjelent kormányrendeletet, és ezt követően hoz döntést a bank vezetése a kötelező védőoltásról. Az OTP Banknál jelenleg hibrid munkavégzés van elrendelve az erre alkalmas területeken. Egyelőre a home office szabályozásban nincs változás, de folyamatosan felülvizsgálják a helyzetet. A fiókhálózati ügyfélterekben elrendelték a kötelező maszkhasználatot a munkatársak számára, és a jövő héttől hasonló, egyre szigorodó intézkedésre a központi irodaépületekben is számítani kell.

A Raiffeisennél csak annyit közöltek, hogy az az aktuális helyzetnek megfelelően hozzák meg a szükséges intézkedéseket, ennél konkrétabb választ nem adtak. A Generalinál legkorábban a jövő hét végére várható döntés arról, hogy bevezetik-e vagy sem a kötelező védőoltást.

Az Uniqa Biztosítónál a védőoltás kötelezővé tételéről még nincs döntés. A munkavállalóknak jelenleg a munkanapok legalább 50 százalékát kell az irodában tölteni, ezen egyelőre nem terveznek változtatni. November 2-ától viszont mindenkinek kötelező maszkot hordania az irodaházban a közös terekben és olyan helyzetekben, amikor nem megoldható a távolságtartás, például a megbeszéléseken.

Az UniCredit Banknál sincs még döntés a kötelező védőoltásról, és nincs is semmiféle megkülönböztetés az oltottak és az oltottak között. A távmunka most is megengedett, az alkalmazottak 60 százaléka otthonról végzi a munkáját. Az ügyfelek számára nyitott terekben a dolgozóknak kötelező az állandó maszkviselés, a központi épületek közösen használt tereiben, azaz ha elhagyják munkaasztalaikat, szintén maszkot kell viselniük az alkalmazottaknak.

Bejárás csak védettségivel, oltatlanoknak kötelező az FFP2-es maszk

Az Aegon Biztosítónál is folyamatosan figyelik a járványhelyzet alakulását és az érvényben lévő kormányzati rendelkezések alapján hozzák meg a járvány terjedésének megelőzésére vonatkozó belső előírásokat. A kötelező védőoltás bevezetésével kapcsolatban nem válaszoltak lapunk kérdésére, vagyis vélhetően nincs erről döntés. Az irodai munkavégzés viszont csak a védettséggel rendelkezők számára megengedett most is, a többiek home office-ban vannak. Kötelező maszkviselés sincs, de csak a munkatársak 10 százaléka jár be, a többiek távmunkában dolgoznak.

A Gránit Bank dolgozóinak csaknem 100 százaléka megkapta az első két oltást, a harmadikra is folyamatosan jelentkeznek. A közlönyben megjelent rendeletet a bank jogászai tanulmányozzák, ezt követően hoz majd döntést a bank vezetése. A negyedik hullámra tekintettel azonban szigorítások léptek életbe a banki munkavégzés tekintetében a munkavállalói és ügyfelek egészségének megőrzése érdekében. Így az ügyfélterekben a munkavállalók számára kötelező lett a maszk használata, a bankon belüli munkavégzés során ajánlott az FFP2 típusú bank használata - amelyet a bank biztosít munkavállalói számára – azoknak, akik nem rendelkeznek két védőoltással pedig kötelező a maszkhasználat.

A K&H-nál készen állnak arra, hogy a pandémiás helyzettel összefüggésben egészségvédelmi intézkedésekről döntsenek, a kormánydöntést is tanulmányozni fogják. Jelenleg az oltáson való részvétel önkéntes, de aki beoltatja magát plusz egy fizetett szabadnapot vehet igénybe. November 2-tól a K&H épületeinek közösségi tereiben (pl.: konyha, lift, étterem, büfé) kötelező a maszkviselés, az ügyfélpontokban munkatársaknak, ha nincs plexiüveg a munkaállomásuknál, szintén kötelező maszkot viselniük. Ha a munkaállomás plexivel felszerelt, a maszkviselés nem kötelező.

A Magyar Bankholding tagbankjainál éppen most vizsgálják felül a járványkezeléshez köthető jelenleg érvényben lévő óvintézkedéseket, szükség esetén pedig módosítani fogják őket. Jelenleg mindhárom tagbank (Budapest Bank, MKB, Takarékbank) plusz egy szabadnapot ad 2021-ben azoknak a munkavállalóinak, akik felvették a koronavírus elleni védőoltást. Mindhárom banknál hibrid munkavégzés van, bankonként és munkakörönként eltérő arányban, de a home office lehetséges.