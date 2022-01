A Ferencváros-Soroksár szakasz felújítását konzorciumi partnerként elnyerő V-Híd alvállalkozóként a felcsúti mágnás több cégét is bevonja, és munkát ad Mészáros János Híd-Támjának is - írja a hvg.hu az EU-s értesítő bejegyzés alapján.

A tendert kiíró Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. a 6,9 kilométer hosszú, mintegy 14 vágánykilométeres szakasz fejlesztésére keresett kivitelezőt. A munkákat nyílt eljárásban a Strabag elől a V-Híd Építő Zrt. és a China Railway Magyarország Kft. konzorciuma happolta el.

A partnerek feladata közé tartozik a szakaszon minimum 28 darab állomási, vonali kitérő építése és/vagy cseréje, villamosított vonal építése, átépítése, új állomási és vonali biztosítóberendezés létesítése, az ideiglenes megállóhelyi peron utasforgalmi és üzemeltetési célú létesítményeinek kialakítása. A szakasz tervezési és az engedélyezési sebessége is 80 kilométer per óra, a nyíltvonali vágányok száma kettő - írja a portál.

Mindez több mint 173 millió dollárba, azaz mai árfolyamon több mint 53 milliárd forintba kerül.

A V-Híd Építő Mészáros Lőrinc érdekeltsége, a China Railway Magyarország Kft. pedig a tendert kiíró kínai-magyar vegyesvállalat egyik - kínai - tulajdonosának a leánycége.

A nyertes vállalatok alvállalkozókat is bevonnak a projektbe. A magyar fél mindent megold házon belül: a V-Híd saját leányát, a V-Híd Vagyonkezelő Kft.-t és a hozzá tartozó Kontúr Csoport Kft.-t bízza meg részmunkákkal, illetve meghívták a felcsúti mágnás másik nagyvállalata, a Mészáros Építőipari Holding-hoz tartozó R-KORD Kft.-t is. Egyetlen magyar alvállalkozó vesz még részt az üzletben, de az is Mészáros-cég, csak az már nem Lőrincé, hanem a fiatalabb testvér, János tulajdona, a Híd-Tám Kft. - írja a hvg.hu.