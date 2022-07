KSH: kevesebb gyerek született, de legalább a halálozás is csökkent

Az elmúlt egy évben jelentősen csökkent a halálozások száma, ami összességében pozitívan hat a magyarországi demográfiai mérlegre, de jelentősen visszaesett a születések száma is. Az előző hónaphoz képest viszont 4,3 százalékkal emelkedett a születésszám, de az éves átlag még így is siralmas – derül ki a KSH adataiból. Összességében a természetes fogyás 53 019 fő volt az elmúlt egy évben, de csökken a házasodási kedv is.