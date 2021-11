A kukorica betakarítása 70 százalékon áll, vagyis több mint 700 ezer hektárról már bekerült a termés a magtárakba – mondta Petőházi Tamás, a Gabonatermelők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke a napilapnak.

Jelenleg tonnánként 90 ezer forint fölötti árak vannak a piacon, viszont nagy mozgás nincs, csak azok adják most el a terményüket, akiknek muszáj. Komoly keresleti piac alakult ki, ami felhajtja az árakat. A világpiacon is magasak az árak. A búzapiacon vannak még készletek, de a termelők kivárnak, mert ott is nő az ár.

A GOSZ-elnök beszámolója szerint az inputárak közül a legkevésbé a vetőmagok ára emelkedett, de a növényvédő szereknél 30-35 százalékos áremelkedés valószínűsíthető, a műtrágya pedig a földgáz árának emelkedése miatt a négy-ötszörösére drágult. Ezenkívül gondot okozhat a mezőgazdaságban is az AdBlue-hiány.

Aki időben kapcsolt, az tudott műtrágyát vásárolni, de most már szó sincs kínálati piacról, a kisebb kereskedőknél már nincs is készlet. Nagyon komoly intenzitáscsökkenést vetít előre a műtrágya-felhasználás visszaesése, amire már volt példa Magyarországon a rendszerváltáskor – mondta Petőházi Tamás a Világgazdaságnak. Az egekbe szökő árak és a készlethiány miatt kevesebb műtrágya kerülhet a talajba, emiatt a hozamok is alacsonyabbak lesznek, ez pedig jövőre is fenntartja a magas árakat.