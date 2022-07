A külföldi nyaralásokon a készpénzes fizetés a meghatározó. A Groupama Biztosító megrendelésére készült kutatásban a résztvevők több válaszlehetőséget is megjelölhettek. Az így kialakult sorrend szerint a többség (91 százalék) itthon vált valutát, hogy azután kisebb-nagyobb gyakorisággal azzal egyenlítse ki a számláit. Itthoni bankszámlához tartozó fizikai bankkártyával a válaszadók kétharmada szokott fizetni, őket azok követik, akik külföldön, készpénzzel váltanak valutát (63 százalék), illetve a bankkártyájukról vesznek fel helyi fizetőeszközt (57 százalék). Virtuális kártyákat a megkérdezettek negyede, ötöde használ, főleg a fiatalabb, 18-29 éves korosztály képviselői.

A kutatás készítői arra is felhívták a figyelmet, hogy a jövedelmi viszonyok is befolyásolják a fizetési szokásokat. A havi 250 ezer forintnál többet keresők közül kétszer annyian használják külföldi nyaraláskor a bankkártyájukat (30 százalék), mint az ennél szerényebb jövedelemmel rendelkezők (14 százalék). A készpénzfizetésnél fordított a helyzet, ott a kevésbé tehetősek vannak többen (43 százalék), szemben a módosabbak 26 százalékos arányával.

Sokan kiegészítik bankkártyába épített utasbiztosításukat

A kutatás eredménye szerint a megkérdezettek több mint ötödének van bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítása, illetve Európai Egészségbiztosítási kártyája. A nyilatkozók, döntően még a járvány kitörése előtt vették igénybe ezt a két szolgáltatást, 5-5 százalékuk válaszolta azt, hogy a pandémia óta él ezzel a lehetőséggel. Legalább az egyik megoldással a válaszadók valamivel több, mint egyharmada, mindkettővel a 14 százaléka rendelkezik, ők még hajlamosabbak rá, hogy utasbiztosítást is kössenek. A kutatásban résztvevők 78 százaléka nem rendelkezik bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítással, az Európai Egészségbiztosítási kártyát tekintve pedig 71 százalékuk.

„A járványügyi korlátozások enyhülésének köszönhetően egyre többen terveznek idén külföldi pihenést, ez a nyár végre nem a pandémiáról szól. A veszély azonban még nem múlt el teljesen, illetve más kockázatok is felmerülhetnek, ezért fontos, hogy az Európai Egészségbiztosítási kártya mellett utasbiztosítással is rendelkezzünk a külföldi utazás idején. Az OTP Banknál gyorsan és kényelmesen vehetőek igénybe bankszámlához kapcsolódó utasbiztosítási termékek, amelyek a leggyakoribb kockázatokra nyújtanak fedezetet akár az egész család számára. Ha pedig extra biztosítási igény merül fel, például extrém sportok, akkor érdemes lehet a Groupama Biztosító napi díjas termékével kiegészíteni a fedezetet.” – mondta Budai József, az OTP Bank Bankbiztosítási főosztályvezetője.

Egy mindennapi betegség ellátása is tízezrekbe kerül külföldön

Az OTP Bank biztosítási partnere, a Groupama Biztosító arra hívja fel a figyelmet, hogy egy orvosi ellátást és gyógyszeres kezelést igénylő gyomorpanasz még a kisebb költséggel járó esetek közé sorolható. Egyiptomban vagy Mexikóban például átszámítva 10 ezer forint körüli összegből megoldható, de Olaszországban vagy Görögországban már 40 ezer forint fölé emelkedhet a kezelés számlájának végösszege.

A csonttörések már komolyabb balesetek, így a kiadások is emelkednek. Lengyelországban 22 ezer, Dubajban 81 ezer, Franciaországban csaknem 110 ezer, Ausztriában 124 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül az ilyen típusú sérülések ellátása, ami a forint árfolyamának változása miatt emelkedhet is a nyár folyamán. A legkirívóbb és legköltségesebb esetek azok, amikor mentőhelikoptert is be kell vetni. Egy ausztriai, csonttöréses balesetnél csak a légi jármű igénybevétele 2,6 millió forintba került, a végösszeg pedig megközelítette a 2,9 millió forintot.

Nem kell a legrosszabbra gondolni, de érdemes felelősen útnak indulni, hiszen még egy mindennapos betegség ellátása is nagy anyagi terhet jelenthet külföldön. Tapasztalataink szerint ennek egyre inkább tudatában is vannak az utazók, hiszen a külföldi nyaralásra indulók közül egyre többen és egyre magasabb szintű szolgáltatásokra kötik meg utasbiztosításukat – hívta fel a figyelmet Gönczi Erika, a Groupama Biztosító bankbiztosítási vezetője.