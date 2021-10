A kormánypárti többségű parlament a veszélyhelyzet alatt hozta létre a gödi különleges gazdasági övezetet a Samsung akkumulátorgyára és környezete körül, így ennek területe és adóztatása a helyi önkormányzattól átkerült a Pest megyei - fideszes többségű - önkormányzathoz.

Az Gödön csütörtökön egy előterjesztésből tudták meg, hogy amióta a városban lévő Samsung nem nekik fizet, hanem a megyei önkormányzatnak, 2021 júniusáig 2 milliárd forint folyt be adóbevételekből - írja a klubradio.hu. Ezekből Göd önkormányzata semmit sem kapott. A város polgármestere, a momentumos Balogh Csaba a Klubrádiónak azt mondta, hogy politikai leszámolás állhat a háttérben, mert a kormány úgy jelölte ki az adóbevétel-kiesés miatt megtámogatandó településeket Göd környékén, hogy csak fideszes vezetésű önkormányzatok kerültek a felsorolásba. Sződliget bele se került, holott az is érintett lehetne, de ott is momentumos polgármester van.

A többször módosított kormányrendelet szerint Göd városa mellett négy település: Csomád, Dunakeszi, Fót és Sződ részesülhet a befizetett adóból, az összeg pontos felhasználásáról pedig a megyei közgyűlés dönt - írta meg az Átlátszó.

A Pest megyei közgyűlés az adóbevételt négy pénzügyi alapba csoportosította, majd többszöri módosítás után az idén befizetett kétmilliárd forintot így osztotta fel:

Településfejlesztési alap: 314,5 millió forint. Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap: 1 048,3 millió forint. Gödi zöld-fenntarthatósági alap: 314,5 millió forint.

Civil támogatási alap: 419,3 millió forint.

A kormányrendeletben felsorolt városok a településfejlesztési alapból pályázhatnak támogatásra. Pest megye azonban idén még nem írt ki pályázatot, ezért a települések egyedi támogatási kérelmet nyújtottak be. Az Átlátszó oknyomozó portál közadatigénylésben kérte ki a támogatási kérelmeket, amelyekből kiderült, hogy Veresegyház is bekerült a Samsung-beruházással „közvetlenebbül érintett települések” közé.

A kérelmező önkormányzatok közt a megye gazdasági és pénzügyi bizottsága eddig 129 millió forintot osztott szét.

Göd közel 20 millió forintos zöldfelületi támogatási kérelmét napirendre se vette a megye bizottsága. Jutott támogatás egy már évekkel ezelőtt megépült csomádi kerékpárútra (38 millió forint), egy korábban becsődölt veresegyházi lakópark folytatására (10 millió), Fóton gyalogátkelőhelyek létrehozására (49 millió), Dunakeszi görögkatolikus templomának kifestésére és ikonosztázára is (32 millió) - derül ki az Átlátszó cikkéből.

Hogy nagyon is számít, ki nyújtja be a pályázatokat, azt Balogh szerint bizonyítja, hogy amíg az önkormányzat egy ingatlan felújítására nem kapott pénzt, ugyanarra egy civil is benyújtott pályázatot, ő viszont megkapta. Így az önkormányzat most a civileknek odaadja az egyik épületet, hogy a pályázati pénzből felújíthassák - hangzott el a Klubrádióban.