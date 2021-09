Az MVM Démász hálózatán három, összesen 2000 kilowattóra kapacitású energiatárolót tesztel az MVM csoport. A vállalatcsoport közleménye szerint három energiatárolási pilotprojekbe kezdett z MVM Démász Áramhálózati Kft., s ezek bár kísérleti rendszerek, de céljuk, hogy javítsák a szolgáltatásminőséget, illetve stabilizálják a villamosenergia-hálózatok feszültségét.

A társaság két energiatárolója kisfeszültségű (0,4 kilovoltos) hálózatra, egy pedig középfeszültségre (22 kV) csatlakozik. A kisfeszültségű tárolók Kecelen és Zsombón létesültek, 30 kilowatt (kW) teljesítményű és 140 kilowattóra (kWh) kapacitású egységek. Céljuk a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó, egyre több háztartási méretű kiserőmű okozta hálózati anomáliát feloldják, és a rendszer működését stabilizálják. A középfeszültségű tároló Földeák település külterületén épült, 500 kW teljesítményű és 1600 kWh kapacitású berendezés, amelyen keresztül a nagyobb teljesítményű naperőművek hálózati energiacsúcsai simíthatók ki.

Az energiatárolási technológia elterjedése most kezdődik, de nem az MVM az első "fecske" e terleten. Nagy területek szolgáltatójaként ugyanezen a mezőn áll már az E.On is, de a komplex energetikai szolgáltatásokat, illetve energiatermelést is végző Alteo is e piac további szeleteinek meghódítására készül.

Az MVM most telepített tárolói egyelőre kísérleti jelleggel épültek, szélesebb körű alkalmazásukról a működési tapasztalatok begyűjtése és értékelése alapján dönt majd az energiatársaság. Az eddigi eredmények bíztatóak, megfelelő finanszírozási forrás rendelkezésre állása, illetve a piaci környezet változása esetén ezek széles körű kiterjesztése megvalósítható. Mindenképpen áttörést jelenthetnek a megújuló alapú termelésben is - fejtette ki a közleményben Alkér Zoltán, az MVM Zrt. infrastruktúra vezérigazgató-helyettese.

Az MVM közleménye szerint a villamos hálózati társaságoknak jelentős többletfeladatot és költséget jelent a napelemes termelő kapacitások hálózatra csatlakoztatása. Az így megtermelt energiát úgy kell fogadni és elosztani, hogy az ellátás színvonala ne csökkenjen, a fogyasztók számára ne okozzon semmilyen változást a megújuló áram rendszerbe kerülése. Az időjárástól függően termelő, megújuló egységek sok esetben nehezen előre jelezhető termelése a klímaváltozás hatásai miatt még inkább hullámzóvá válik, ami kihívást jelent a kiegyensúlyozott szolgáltatás biztosításában. Ugyanakkor a világ - és Magyarország - áramfogyasztása folyamatosan emelkedik. A problémára az energiatárolás lehet az egyik leghatékonyabb megoldás, az elméletben vagy gyakorlatban rendelkezésre álló technológiák nagy volumenű alkalmazását azonban széles körű teszteknek kell megelőzniük.