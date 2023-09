Az amerikai gyökerű Lear beszállítócég 1992 óta van jelen a magyar járműiparban, és egyebek közt elektromos kábelelosztó egységek (kábelkorbács) gyártásával foglalkozik. A 24.hu megkeresésére Kozma Zsolt, a Lear Munkavállalók Szakszervezetének elnöke elmondta: a 800 fős csoportos létszámleépítést gyakorlatilag a gödöllői kábelkorbácsgyár becsukását jelenti.

A szakszervezethez eljutott információk alapján a gödöllői üzem nem kapott kormányzati támogatást, és létszámtartási kötelezettsége sincsen. A dolgozókat lesújtotta a hír, de nyugodt légkörben vették tudomásul munkahelyük megszüntetését. Az elnök ismeretei szerint a dolgozók közel kétharmada több mint két évtizede állt a gyár alkalmazásában, sokan közülük pár évvel a nyugdíj előtt vannak.

Három megyéből jártak be

Kozma Zsolt tájékoztatása szerint az üzemi tanáccsal zajló egyeztetéseken került majd napirendre a leépítés ütemezése, az érintettek pontos száma, továbbá a leépítéssel kapcsolatos javadalmazási csomag is. A munkáltató tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy igyekszik munkaerőpiaci programokban is részt venni, hogy az elbocsátott dolgozók minél hamarabb elhelyezkedjenek. A munkavállalók összesen három megyéből járnak be dolgozni, azonban várhatóan nem mindenki akar majd a jövőben is sokat ingázni, így a helyi munkaügyi központokkal kell majd felvenniük a kapcsolatot.

Túl költséges termelés?

A gyárbezárás oka, hogy a társaság valószínűleg úgy ítélte meg, hogy Magyarországon már túl magas munkaerő-költséggel jár a termelés.

A kábelkorbácsgyártás alacsony hozzáadott értéktartalmú, nagy élőmunka igényű technológiát igényel, amelyet nem lehet robotizálni.

Az ágazat leépülését már az elmúlt években is megtapasztalták az érdekképviseletnél: a vállalat éppen öt évvel ezelőtt záratta be 500 fős gyöngyösi kábelkorbács-üzemét, és a gödöllői egységnél is több száz fős leépítések voltak.

Eddig úgy alakult, hogy a megszüntetett munkafolyamatok helyére rendre hoztak egy másikat, most azonban már nem érkezik újabb gyártás hazánkba, mert a szegényebb országokban olcsóbban és jóval nyereségesebben tud a Lear termelni

– mondta a szakszervezeti vezető.

Kozma Zsolt szerint a kábelkorbács-ágazat más magyarországi járműipari cégeknél is fokozatosan leépül. A termékekre ugyanakkor van vevői igény, csak épp immár nem itt akarják gyártani ezeket, hanem olyan országokban, ahol nagyobb hasznot hoznak. E munkafolyamatok tekintetében pedig már Románia és Ukrajna sem elég olcsó.