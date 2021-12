A nagy magyarországi hiperek közül elsőként csatlakozott a Lidl az állatvédelmi kódexhez. A Lidl Magyarország számos gyakorlata járul hozzá az állatvédelemhez, termékkínálata kialakításakor törekszik az állatjóléti elvek szem előtt tartására.

Ezt mutatja többek között a vállalat fenntartható halászat és akvakultúra melletti elköteleződése is, aminek eredményeképpen egyre több terméket szerez be MSC vagy ASC tanúsítással. A halászati módszerekre és állományokra vonatkozó célkitűzéseit állásfoglalásban is rögzítette.

Választékában ezenfelül a mélyalmos tojás mellett biogazdálkodásból származó tojás is megtalálható, ezzel biztosítva az alternatív tartásmódokból származó termékeket a vásárlók számára. A Lidl üzletek polcain számos saját márkás húshelyettesítő termék is megtalálható, így húsmentes alternatívát nyújt gazdasági haszonállatok nélkül.

Az állatorvosi egyetem kezdeményezte a kódexet Az Állatorvostudományi Egyetem kezdeményezésére 2021 októberében született meg Magyarország első Állatvédelmi Kódexe a tudományos élet képviselői, különböző kormányzati szervek, a civil szféra tagjai és önkéntes állatvédők támogatásával. A dokumentum célja, hogy egy egységes alapokon nyugvó, az állatvédelmet fókuszba helyező kezdeményezést hívjon életre. A dokumentumot az Agrárminisztérium részéről a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos és 13 másik szervezet, többek között a Magyar Állatorvosi Kamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal írta alá elsőként, melyhez most a Lidl Magyarország is csatlakozott.

Az áruházlánc kiáll a felelős állattartás ügye mellett is. 2016-ban indította el Telitálka kezdeményezését, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segíthessen a nehéz sorsú állatokon. Az évről-évre megújuló kampány eredményeképpen az elmúlt években vásárlói összefogással a Budaörsi Állatmenhelyet, a NOÉ Állatotthont és a Rex Kutyaotthont közel 60 tonna minőségi állateledellel támogatta.